Обнинск
-4...-3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге повесили QR-код на памятник Ленину
Общество

В Калуге повесили QR-код на памятник Ленину

Дмитрий Ивьев
27.02, 08:46
1 754
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Новая табличка появилась на постаменте.

- В соответствии с утвержденным проектом на объекте культурного наследия регионального значения «Памятник В.И. Ленину», 1925 г., расположенном в сквере на площади Ленина города Калуги, установлена табличка с информацией о памятнике, а также QR-код, обеспечивающий переход на специальную страницу, содержащую дополнительные сведения об объекте культурного наследия, - рассказал в пятницу, 27 февраля, начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

Ранее, напомним, этот памятник стоял на площади Старый Торг. Потом его сменили на Ивана III.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
общество
Лента настроения
10 оценили
10%
10%
70%
0%
0%
10%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InErbXF2eG1WY2kwVlVzUzFPUTZCSHc9PSIsInZhbHVlIjoiUTRXYlRnbjdYWVQ3V3J2U1UzSjRydk9CUVRoaElYNWJMdHZjeGdnUWN1RC9oV3VlQlU4MysvZSs2RnJFVUJpb2pWLzh0d3BQY1R6TFhYaUN4d0E3OCtXY2M4ZHBGcFE0VXdPcXZ1QzVTN2MzMnlzNVRudjlCZk93U0hJTkxaUFJRd2RacHJkaG01WEhUQUNDRWVPSGw3cWxpS1dVR0RIWklBRFg4aWVINjBPcHNzSG9FcVpObE80NFY2WmNRcGJBdnV0TnpzZ3J6TWNSWDlvcGJJdWhOWU4zKzR6aUlvTUhFUHNDMmVLMEx6dXAyRnB0a1RrdVkyalVocEFNa0tQcWN3c1dqYmhnMUV0WTZZSkVxOGpoL2xnU1hmajEwR3RDdFVraFdLOTVwam5aVkZPNW5UWGFrUEEyTS80N0ZnT0tWeFVVb2xSNEVzYzRlVU1mWHh2NkRIUHBtWHRkTTc0anJSTUxvNGp3MUl6eWlaaVF3NVhub3dPWGVjdFJVajl6dm9HbFdLVVBWQ3RSVWdCd0pFZSswY3RROFQ5N0k1UmVWVDlzWCtJaDlYOVFxMGJKMDVkd1FtcnNvTTE0UG8weiIsIm1hYyI6IjZkZDY0M2UzMDFmMTViMzE4NTQwYjYxMzY4ZmI0YWM0OGVjMDE4ODk3ZDhmMWI3NzRiMmQ0MzU3N2ZhMGJjYzIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InRDbmdIdWFaRU9SRDZRdmthNmZTUFE9PSIsInZhbHVlIjoiSmRaaG1sNDFpNU4zemdvYTg2dFRmMjNHMEM0dko5QldWcDhld1Frb2xBMVRCWGFmVXdOK0FiL2VLMXNubEk3L3doUldCM0gyMDd4Uzl2Q0QzcUEwN25vU2hIYzlTK1FWS21sZnJ2MUlCdkViTkFjem1RVUhBOUtzL1dxdjNmS3RTbTgrVTBnMXk0TFFxV3FvRkdkTlJSaEt2NENVdkZ5eTk2RTNPVHFodFZFVlRGQ3BFbDNaT1h1R0lHeHNHaHpMTUFkQmREL2l3dFJXU3JsUEJoY3hOZnNwZkcwSUVkZXlFLzNPSFRzSEdxTFhQcmVZV3BGc04xL0FhdlY4U3BjdWxza0hoc3VvbUJ3K2Y5cmJiMjRQOG5VMS81SGdpckFONENtOXRXOVhXbW1ya2YrTGM0b2tFV1hqZU1VUUVBaUlrMlJBNzIzRUhNcTVuNlpzRDl3NndYZVlSaW5kZUxWNGp6UkZwMTdKTmt2NXF6V1o4REd0dzZrZHpJSXBxNS9HWTdlZk5Gc3NFaFNIbmhzbXNPV1Nwd2ZrdE5wd0NDN1A0cVN2bnF2enhWR21KR05pTzRWbThGd05aNWNvUi9MZmM0c2VaTWxkazFtQ1BRZUk0N002MS9TdnZDdDF3K1JRRE5KWERLV1VEbGNvTmd2ZFArN3p3bmdWVVdna3ZJVEFIelU4bklmYm9Jbi9jdnFycmRTK2tUT1QyemFQbytNcDJZbEp3aW02d1FRVEVnbUd4NjdKUEhUZzQ3MGQzMW9FWE9KakQyK3ViVmFlR1d2MzdkUFlhTXlYdnVFUEJVYVhVTTZXSWhValgvMVVUYklTNlVKbjZPQWdLYzVDc1dFaCIsIm1hYyI6ImM0NGI2MTNlYjY4YzhjYjc2NGIyNjExN2Y4ODE1YTliYzJmYmVmMmQ5ODI4MWZmNDRiY2IzOTczM2JhMzdlYTAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+