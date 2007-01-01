В Калуге повесили QR-код на памятник Ленину
Новая табличка появилась на постаменте.
- В соответствии с утвержденным проектом на объекте культурного наследия регионального значения «Памятник В.И. Ленину», 1925 г., расположенном в сквере на площади Ленина города Калуги, установлена табличка с информацией о памятнике, а также QR-код, обеспечивающий переход на специальную страницу, содержащую дополнительные сведения об объекте культурного наследия, - рассказал в пятницу, 27 февраля, начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.
Ранее, напомним, этот памятник стоял на площади Старый Торг. Потом его сменили на Ивана III.
