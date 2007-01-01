Сирены завоют по всей Калужской области
Проверка системы оповещения пройдет в регионе в ближайшую среду, 4 марта.
Ранее об этом сообщала лишь администрация Сухиничского района, но в МЧС уточнили, что сирены включат и в других районах, а также в Калуге и в Обнинске.
Проверка запланирована на временной промежуток с 10:40 до 10:44. Калужан просят не паниковать.
