Сирены завоют по всей Калужской области
Сирены завоют по всей Калужской области

Дмитрий Ивьев
26.02, 18:58
Проверка системы оповещения пройдет в регионе в ближайшую среду, 4 марта.

Ранее об этом сообщала лишь администрация Сухиничского района, но в МЧС уточнили, что сирены включат и в других районах, а также в Калуге и в Обнинске.

Проверка запланирована на временной промежуток с 10:40 до 10:44. Калужан просят не паниковать.

