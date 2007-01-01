Обнинск
-5...-4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Билайн и «Группа Лента» запустили социальный видеоролик в поддержку «ЛизаАлерт» на экранах в магазинах
Новость дня Общество

Билайн и «Группа Лента» запустили социальный видеоролик в поддержку «ЛизаАлерт» на экранах в магазинах

26.02, 14:53
0 381
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Билайн и торговая сеть гипермаркетов и супермаркетов «Лента» совместно с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» запустили социальную кампанию, направленную на популяризацию поисково-спасательной деятельности и привлечение новых волонтеров. В магазинах «Группы Лента» на цифровых экранах транслируется видеоролик с призывом присоединиться к движению: «Набираем высоту в спасении жизней. Присоединяйся». 

Кампания размещается на 770 экранах в 246 супермаркетах и гипермаркетах «Лента». География показов охватывает Москву, Санкт-Петербург, Пермь, Челябинск, Ярославль, Тулу, а также Ленинградскую, Московскую, Калужскую области и ряд других регионов. Трансляция запущена в торговых точках с высоким ежедневным трафиком, для того чтобы донести сообщение до аудитории и повысить узнаваемость волонтерского движения. Социальный ролик также демонстрируется в салонах Билайна, что увеличивает совокупный охват кампании.   

Размещение реализовано на базе платформы Digital Indoor – решения позволяющего управлять цифровыми экранами в точках продаж. За развитие платформы отвечает Билайн Adtech – подразделения по рекламным технологиям Билайн бизнес. Платформа обеспечивает централизованный запуск и контроль рекламных кампаний на распределенной сети экранов. Благодаря этому платформу можно использовать для социальных инициатив и их масштабирования на федеральный охват. 

Это не первый проект Билайна, направленный на помощь в поиске пропавших людей. Ранее на экранах в ритейл-сетях и салонах Билайна было запущено цифровое размещение ориентировок «ЛизаАлерт» на пропавших людей. Эти форматы дополняют друг друга: кампания в магазинах «Ленты» работает на привлечение волонтеров и поддержку поискового движения, а размещение ориентировок - на оперативное информирование и помощь конкретным поискам. 

Евгений Герасимов, руководитель направления «беспилотная авиация» поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»: 

«Масштабирование деятельности поискового отряда невозможно без широкой информационной поддержки. Взаимодействие с крупными партнерами и присутствие в заметных форматах для многомиллионной аудитории — это стратегический вклад в укрепление движения и повышение эффективности спасения». 

Мария Филиппова, директор по связям с общественностями и государственными органами «Группы Лента»: 

«Для «Группы Лента» важно участвовать в проектах, которые имеют значимый социальный эффект. Мы ежедневно принимаем большое количество покупателей в разных регионах, и цифровые экраны в магазинах позволяют донести важный призыв - поддержать «ЛизаАлерт» и, возможно, сделать первый шаг к спасению чьей-то жизни». 

Илья Цесельчук, директор направления Digital Indoor в Билайн Adtech: 

«Мы развиваем инфраструктуру цифровой интерьерной рекламы и технологии так, чтобы они решали не только коммуникационные задачи бизнеса, но и помогали социальным инициативам. Кампания в «Ленте» - пример того, как федеральная сеть рекламных экранов может работать на поддержку поисково-спасательного движения и привлечение новых людей в волонтерские команды».

Реклама. ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: beeline.ru г. Москва, ОГРН 1027700166636. Erid: 2VSb5ypXPdb
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

eyJpdiI6IkZ5VERNeGRsaXpiQlNpOWZ4VnBJaGc9PSIsInZhbHVlIjoiMGwwMmV1Mkc0bGFOd0dodXBOV2ZBUWpWamhNL1ZncVl6UGpQTmpNYTBoWHBRc3h6QVZhcWtHYU5KaDR2NU1iYllJR1ROcW1FY3ZkaEdxYTRrY2VSY0N2NmFuYU9SeEEzM2d2cHpodGlXbzhLV3JzOUNJVGgvNGtiY3lhNDhsWm1TVTE2OE9DeDBZWnZlN0QxUk1GazhMTjJDaGZKSFdVVXlKVEd6bGtkdzdncUs0eVpLMnU0bGIvWUo0NUVvOTVqaUhiNCtQNXdHdXJXM2lSZDRLODh2citnWGJGM2t2dExtM0xtbWJueW1HZWMzbVhZWGpIQ256KzBubUlxUWZPNTNZY0pxNWZpdUpSZ011TjNCZERBWkZPRytSSUQwajIvSHdmSXRZVlo1Mng1blJnV0FHQnNaaVI5NjVjdE1kTzlKYlR3Mkp5RlNlKzV0VWU2QkxwZUJPT1JCdnJoRG0rdktTTTFlckZGaFdvNGkyZDRGbk1sekZNTmh6clZWdkhZRjFEKy9CTjQ2UkVhL1VFSnRzdUdmNmZCSHhSOE5hRUxwSXlOU0JaMERMUjBRbjZFYnU0VkJDQzlNU1pjM29ENyIsIm1hYyI6Ijc3M2RiYjIwZWViZDhiYWMwNjFmN2EyZTkyZjRlNGRjMDMyY2Y4NjM4M2ZjNjQ3ZjFmNTkwZWMzMWQ5ZDQyNjMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlNxQnpHOWJwd1lTV0V5aVpiWTc2bnc9PSIsInZhbHVlIjoicGZqT2M0WjhVVk5BNHV2cjNVVEVrZTlJZVBiVTkyd1RlaENobTlsZ2I5QTlaZG1QeEFnd3VRRmFnNjlVTVZVR1h6M0RLM2JKOTBYZTlSVlVZa2t0VVFHTVRhbXAzZzBHdEFwZXBWTjFNdWkxQWJzc21WaVo2MEpJRERzZnpxL1pOdW9BSDRrLzVGRTZzRFJMVjNmYkVBOEs4YWVDNHlaRzlWQjRIOWxMNDZCM3lkZkxac0FMalFLQmpQcHVWRnVMcjU3RzJMSStNUFdZTnJad2pCTHg3YWJBVkFhYjFHQ1l6bGdSTU1HSmFDWjhCU3pIRStsNjNJYjdUMFhxVUJubExzYVk1M0YybkVDRlVmWW9CajlNTHdrbE8rbUJBT3lybXpFUEkyYzRnQlcrVDFaYXoxQWJxaUlYSCtQSVE1bE5vRkNtd3dFcDhDSzlnYWxzLzZuY3pUZVN5YWJVZEtuamV2RmwzdXk1ZlhJVXpkQ1ZmeTZ1UEtjNWtCK0ZOK1E3T1NRZWh3d3dyc1JRalFTb09nZmJqQ0ZnbnJ0SWFFamQwOHJZVHVMZmVocFNoVzNMMUhua1gyY21vbUFaOUVpclBrODFKWUhiSFkzSHZsQUFUMnNKK0NqbkUvcG9INUQ5SldQTFhPL0FsSmh3ZUVZNW5Jb0VweHdnWFlkTnBTSmxKMGh4T0JCb1VjczI3L2YzS1pHMkNtQmFrTzdpYnlaWFY0UUI5eFg2TURwTG9Jd0ZGUC9oVHUvd1RwRXo0WW5yTEc4S1pYWHJaSVZodEt1Z290c2E0RkJiYjFEQU52VXR6TzVwWEZpUUJzMklhYjZWMGQ1M2IwMGdqM1ZrOEVwbSIsIm1hYyI6IjQ5YWEwMWZlYTk4MmU1YWExZjBhYWYzMTg5NWU3NjNiMWU3ZWZkOThmNGEzODdjN2I1NGY5MWYwMGQ0YzUzNDkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+