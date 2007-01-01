Обнинск
Главная Новости Общество Выдра попала на видео в калужском лесу
Общество

Выдра попала на видео в калужском лесу

Дмитрий Ивьев
26.02, 13:05
В четверг, 26 февраля, запись с фотоловушки опубликовал заповедник «Калужские засеки».

- На видео видно: зверь в эту снежную и морозную зиму чувствует себя отлично! – прокомментировали в заповеднике. - Выдра - очень любознательный зверь: она явно заинтересовалась фотоловушкой и подошла вплотную к камере. Можно рассмотреть смешные усы.

