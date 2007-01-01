Обнинск
-6...-5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области нашли нарушения закона об охране диких животных
Общество

В Калужской области нашли нарушения закона об охране диких животных

Евгения Родионова
26.02, 11:39
0 286
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В четверг, 26 февраля, Калужская межрайонная природоохранная прокуратура сообщила о проведении проверки исполнения законодательства об охране животного мира.

По данным ведомства, в документах на охотничьи угодья нашли ошибки.

— В областные охотничьи угодья до сих пор включены территории, которые имеют особый охранный статус. Данные об этих границах не были внесены в Единый государственный реестр недвижимости. Это мешало нормальному контролю за использованием земель, - уточнили в прокуратуре.

Прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием обязать региональное министерство устранить нарушения.

Суд удовлетворил требования прокуратуры.

Прокуратура проконтролирует исполнение решения суда.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
общество
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlAvSk5KYUFZZlZlbC9KbEhGbU1YL0E9PSIsInZhbHVlIjoiVlZqeDk3UUFiVUl5c2dCWWJNYUhkcUo0ckZuVXM4Z3B2cjBIUXpnZFVuZ2Q5MXozNXRYR1pGVmgrSld5c2NJZHlMM3MvV05qREZ0SlNxMWpWVzJDMzczVmZGN0lZOWdCRXdxZ09ITFhlUGtQMjFkU1RCcUtGRFJSSGtpVXNkR3V5NzBvNkNBM0FEenNXM1Q1OEg3TFU5eHd6L0RNYVV5S2xnaGlsKzlWOExUSTJLeFhnZHVIMEFEZ2d4aHYxbDc0b0VEd1I3Vk81WktxUXlONmZxTUF6RFkxVlFhS3diYzcyanlseldGVjE2RmdMKzhTNEVhZW5uQjBYOGVGZmxzQlNSSkc4dkszdDhqQ1hKQ1FBcjlROUZ5cFhITDZNSFRHaDMrWXBuUTBsVUhHYXhUNDg3ZHpzNkZqM09WcmowaWdGRUlmWm93NE9CZVlsekRSa3NHejlxU0o3OElueGxiM1ZwSlo5RUpYMG5JendaK1Q1RzBndkZydy94VklDbWxNUmhIdXFyOW81dCtPZHQ5dTZEdVMzQTgzY0ZQSU0vWWYwTXVDYlNjR2F4R3J6RVB4VmxJemN6NlJnd1lLaVdZMSIsIm1hYyI6IjhmZWM4OGMyOTQzMDc5YzgxM2FmZjQzZTY5MGQ2NTA1YjVlZWU1MTM3YTI0ZWM2MjNjZDQ1MjEwYTA0YzI5YTUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImtNbHZ6Z011dGFZT0ZpNmVtUnRGNFE9PSIsInZhbHVlIjoiZUhvQkFPOWxraGRpVXZUbmNoUkdCZURvOGhMOE8vaTlCVjgvTEZGUyt0NGhzV2VHbCtLSGxxcTFOTzBWNk01UFZIOXozdTRpQWpGV1haMEN3amlpTGd0ZmhKeFBkR0VBYlh3YlA4ZU9ZSE9IVmNuR2l5K1JIY3AvUFI4REMyUFJGOU5JVjhoOTJhTHloN01ObTZ3SGlrUHp6SmQvMDNWemlJL2pGem9Ua0kwaldaNUo1U0lTRHJ3SktXRjlaNVl4MXFjbTB5MXFOT1NHVGE1UmlPWHhabWMvMEpFRW43SGJxRStzWmJxcExNT3FFS2N2R05XVGVYOWtqM1lBbEo5UkNZRDhqajZOM1U5Q0gwcDFYZ09PWmxEMXV5U3ZaN2NrMlBNUVlpdXhNMmZOUXVYYTg1dThTN1NMT05vOTFxVFJ2N1FZRTFFeGF3Q3hKazlxYVBiUFlUYW1iQ3NVdlU4bW43NE5EeThkQ2E2U25zWURsSlMrNjh2YkFNaFR5anIwQmFaK0kxb2RrYlQzTzMxTVlSOStFOU1RZjdnN2VjUnk4TVJRZTZSWU03M0dZazhpREsxQWdYYzU3TGE0WDR3WkJjTjN5OWF5S2FmMEhHOUVSNDgyNlJHc0tOcXdwYXVmV3FWdUE4QmRIYzVmb01zTEY0b1FibUdpRDVVQjRkV0JGRk43Vmo5bFpWT0lrUjBtUTl4QVNnaHlqSnN0dTNiaXlJOTRpSzY2ckxOQU9qNCs4QVdtbFM1cDlnUVlYNEtCQlcrNy9EVm5KbUVlWURWM0pCZ3NJMVgzTUx6bHVtbnRXWGZSZkR6a3N0Y1FLR1pwTkRSQTFaTk9IUkgrOWdSdiIsIm1hYyI6IjRlMjM0ZDRmZGFiNzkzYjJkM2E0YWJjMzNhZjhkYTUzODYyZWQ4NTdlYzIxZWZhNTE1YzAzMTkyYzFhYzQ2ZmEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+