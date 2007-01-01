В Калужской области нашли нарушения закона об охране диких животных
В четверг, 26 февраля, Калужская межрайонная природоохранная прокуратура сообщила о проведении проверки исполнения законодательства об охране животного мира.
По данным ведомства, в документах на охотничьи угодья нашли ошибки.
— В областные охотничьи угодья до сих пор включены территории, которые имеют особый охранный статус. Данные об этих границах не были внесены в Единый государственный реестр недвижимости. Это мешало нормальному контролю за использованием земель, - уточнили в прокуратуре.
Прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием обязать региональное министерство устранить нарушения.
Суд удовлетворил требования прокуратуры.
Прокуратура проконтролирует исполнение решения суда.
