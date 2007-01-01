Ради работы в госструктуре калужанин выплатил долг в 1,2 миллиона

Житель посёлка Воротынск в Бабынинском районе погасил крупный долг, чтобы устроиться на работу в государственное ведомство, сообщили 26 февраля судебные приставы.

Мужчина был должен двум банкам 1 миллион 167 тысяч. Платить добровольно он не спешил, поэтому за дело взялись судебные приставы. Они запретили ему выезд за границу, начислили исполнительский сбор ещё на 82 тысячи рублей и арестовали его автомобиль Renault.

Но по-настоящему поторопить должника помогло не это. Мужчина решил устроиться на работу в одну из федеральных госструктур. А там при приёме на службу проверяют, есть ли у человека незакрытые долги. Чтобы не возникло проблем с трудоустройством, калужанин нашёл способ и погасил всё: и основной долг, и набежавшие штрафы — итого больше 1,2 миллиона рублей.

После этого дело закрыли.