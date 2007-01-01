Обнинск
-6...-5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Ради работы в госструктуре калужанин выплатил долг в 1,2 миллиона
Общество

Ради работы в госструктуре калужанин выплатил долг в 1,2 миллиона

Дмитрий Ивьев
26.02, 08:01
0 267
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Житель посёлка Воротынск в Бабынинском районе погасил крупный долг, чтобы устроиться на работу в государственное ведомство, сообщили 26 февраля судебные приставы.

Мужчина был должен двум банкам 1 миллион 167 тысяч. Платить добровольно он не спешил, поэтому за дело взялись судебные приставы. Они запретили ему выезд за границу, начислили исполнительский сбор ещё на 82 тысячи рублей и арестовали его автомобиль Renault.

Но по-настоящему поторопить должника помогло не это. Мужчина решил устроиться на работу в одну из федеральных госструктур. А там при приёме на службу проверяют, есть ли у человека незакрытые долги. Чтобы не возникло проблем с трудоустройством, калужанин нашёл способ и погасил всё: и основной долг, и набежавшие штрафы — итого больше 1,2 миллиона рублей.

После этого дело закрыли.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
приставы
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InU4UlJGRVZoRytSLzl3b2dwajBBNnc9PSIsInZhbHVlIjoiYUY3MCtyRnlteUozVXNPWVk5aGMyOHhRbUt0dGZYZ1BlVDlnSWg5UHdXR3FUS3lkTi9qcWROUGRvTG5CN2Izdm5PbTc5Ykw3UTBXOE91dXFLNzViS24wVklrd2pkbE9EbjJBN290SDMvVUdBRnpiWmRiY2tSWjl1NUh2ZVN3elhYK24wcTlHWEg2VU13ZU1lSEtQL1lsd1JRMmw1WHBPRGJzM3VGK1V2MnV0S1JQbGtiMGovSFBLQzFzakhwbHlNSk5UWG9mRTZkSkxlQ2V1MDZwaE5BSGN2blV3TktvaWpMZ2Zta1RBVDF1Vzd5VlUwRkMzeXVJaU92dWI0R3lEL2dTcURCNzdFYXhySGo4TTRDRXlMV0pISitFUmwxODhOTjE5dGNId0lBaWJ4dzhUNktjQ3BlMm16MGRmYmRwZ0dLV3NlV21WV2xsUU51MjFTZ29wM240d2ZOdk93UnMzbTc2Nkh4VkkzVlpZWElyTGlVc0piQm9wNHRLWkNJN2xQNFMzZHI5ektpeW1ZekZmVDVWeWY4cmdaWVpYZm5HdDdmQXY1R2d5TTE3Y1hISEcrOGJ0OFMyaU9FQnNoMWlSQyIsIm1hYyI6IjEzODY5MGFmOWYzNWNhODVjNDkwZGFhMDczODNlZDc0MTI3ZTUxMmM5MzUyNGE5MzdiYmU3ZWVjN2E1NzcxY2UiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InV6TTFNd0NmMStYeVh3VVQzYVZLTVE9PSIsInZhbHVlIjoicHp2cTZwak1iS0Q5dGE5MkMzMEtlREZCaXEreWFRVTBRK3hqejZVcGlOeDZ1eEVkcDdnb05YQVUxVlJpUEhIKzY5eHJQaFJXdnp5SmlOajdFTjdENWtRMTZlZTd1bS81eDdCcWt4NTluam1UR1pEdDZkQi8xYWJHOHFmUUo3aUlWZE9leWR5dTlRbldJTHh5SGJJTndZZzFBY2ZYcUZadVMwcWVtMERNeDdRd3p6bW84T0sreTBLR3JLK2pibUc3YkdRL3JUZTV2YjFRYkprTVNmNXpRMkEzZENvb1lrK1dZckF4STFobnhIQUdWOExtWldVbm9qeGNTTDFEMVd4WmxyREF6UElHYzNRamdhRVpiZjRLUmFwaklYbnZlTC9ZajZLV1NLMTJzWlNrRlBRZDNlcmFOb2pEUVBhY1poMUVxUTlPc2FZcXlzbjdiRmRMNDNRR2hJV2Rnc3RYVWxORVBkMWgrK1FrcERYMEhWNkRVaVd5ZGNjRXd4WlpJbjlTQ014bHNwTzhaeTJPV2VHcHpRTkhzdkI5Z3hKd2hxcmoyN3pkTWZIT3FPQjB4elVZam96SStEVjE1N2ExcE9nWHRrUjQzbFRGYnpCeGl5ZWMyTXk3MEdjZVoreGdBMVpKUE1jalJFZGhTL2dEMjR1WC9zS2ZmQ2pNYXQzdWRsWWRJVTRzajV1ZTJUUkgxaUN6QURrL0g0bVdxYURQMW93NGQrNnpTR0NxZzVVZVVXOUt0ZHV6VEVBMkp6bUFZcVQ2eGJzRWp2NlJOY3dnQ1duaEVxajFPR0RDYUhvTE1RZW84U0Q1V0FNSGlQdlhrK1RQRHVna1h5Wm1XVkU5aXlpMCIsIm1hYyI6ImJjMDRlMDJlNzU4MmVmYTg3ZDg4ZDBhMmU2ZWU1NzE0ZTNmNjE4YWI5Y2ZiZTBkYzAyMjNlOWZlOGNhYzIwNDAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+