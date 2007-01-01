Полицейские спасли шпица на трассе и вернули его хозяйке

В Калужской области патрульные помогли вернуть домой потерявшегося пса. Всё случилось во время дежурства: Роман и Дарья заметили на дороге в районе деревни Кукареки маленького испуганного шпица. Собака бегала по проезжей части и едва не попала под машину. На улице было очень холодно, а хозяев рядом не оказалось — тогда полицейские решили забрать питомца в тёплую машину.

Вместе они связались с местным приютом и отвезли туда собаку на временную передержку. Чтобы быстрее найти владельцев, коллеги разместили фото и описание находки в соцсетях.

Уже в тот же день волонтёрам позвонила девушка — она узнала своего пропавшего пса по кличке Барни. Приехав в приют, хозяйка забрала любимца домой. Позже выяснилось, что любопытный шпиц просто выскочил со двора, когда кто-то оставил калитку приоткрытой. Пока хозяева спохватились и начали поиски, собака уже успела убежать далеко от дома.

Девушка тепло поблагодарила Романа и Дарью за то, что они не прошли мимо и помогли спасти её питомца.