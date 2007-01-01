В Калуге назвали вакансии с самыми высокими зарплатами

Сервис SuperJob изучил вакансии в российских городах и выяснил, какие должности в Калуге сейчас оплачиваются лучше всего.

Самое щедрое предложение февраля — инженеру-технологу. Работодатель готов платить 150 тысяч рублей в месяц. Это максимальная сумма среди всех местных вакансий.

На втором месте — директор магазина. Здесь зарплата может достигать 120 тысяч рублей, но от соискателя ждут подтверждённого опыта работы в этой сфере.

Третью строчку заняла позиция разнорабочего на производстве. И за эту работу тоже предлагают до 120 тысяч рублей.

В список также попали ещё одна вакансия директора магазина с доходом до 97 тысяч рублей и машиниста автокрана, которому готовы платить от 85 тысяч рублей.