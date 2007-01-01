Юрий Моисеев встретился с бойцами калужского СОБР «Спутник»

Перед отправкой отряда в очередную командировку для выполнения служебно-боевых задач, председатель Думы Калуги поблагодарил ребят за мужество и самоотверженность, пожелал успехов и благополучного возвращения домой.

Специальный отряд быстрого реагирования ведёт отсчёт своей истории с 15 февраля 1993 года. За прошедшие годы сотрудники отряда приняли участие в сотнях операций по задержанию особо опасных вооруженных преступников, а также по нейтрализации участников незаконных вооруженных формирований на территории Северного Кавказа.

Около 50 спецназовцев удостоены государственных наград, 14 из них – орденов Мужества.