Юрий Моисеев встретился с бойцами калужского СОБР «Спутник»
Перед отправкой отряда в очередную командировку для выполнения служебно-боевых задач, председатель Думы Калуги поблагодарил ребят за мужество и самоотверженность, пожелал успехов и благополучного возвращения домой.
Специальный отряд быстрого реагирования ведёт отсчёт своей истории с 15 февраля 1993 года. За прошедшие годы сотрудники отряда приняли участие в сотнях операций по задержанию особо опасных вооруженных преступников, а также по нейтрализации участников незаконных вооруженных формирований на территории Северного Кавказа.
Около 50 спецназовцев удостоены государственных наград, 14 из них – орденов Мужества.
