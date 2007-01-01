Шапша рассказал о выступлении Мишустина в Госдуме

В среду, 25 февраля, председатель Правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной Думе с отчетом по итогам работы в 2025 году.

Рассказывая о развитии образования, премьер-министр отметил в качестве положительного примера Калужскую область, сообщил губернатор Владислав Шапша.

В сентябре прошлого года Мишустин приезжал на открытие школы в селе Лопатино Тарусского района.

- Посещая Калужскую область, говорили подробно с учителями о том, что благодаря этому дети смогут получить знания не хуже, чем в больших городах, - заявил глава правительства России.