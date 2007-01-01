25 февраля состоялось заседание Думы городского округа города Калуги

Заместителем председателя Думы тайным голосованием был единогласно избран Андрей Иванов.

Депутаты приняли решение об участии Калуги в инициативных проектах. Для участия в областном конкурсе выдвигается 6 проектов: ремонт дворовой территории домов №2, №3 и №12 по улице Малоярославецкой, обустройство парковки у дома №52 по улице Билибина, озеленение сквера «Наш Терепец» и создание баскетбольной площадки в микрорайоне «Хороший». Предполагается софинансирование из средств городского бюджета в размере 10% стоимости.

«В Калуге на протяжении нескольких лет успешно реализуется программа инициативного бюджетирования. Благодаря содействию губернатора Калужской области, Законодательного Собрания и областного министерства финансов, мы можем принять участие в областном конкурсе для получения дополнительных субсидий и использовать для благоустройства и создания комфортной городской среды средства бюджетов всех уровней», – отметил председатель Думы Юрий Моисеев.

Депутаты учредили медаль «85 лет со дня освобождения Калуги от немецко-фашистских захватчиков». Медалью будут награждаться ветераны Великой Отечественной войны, бывшие узники концлагерей, участники боевых действий, ветераны военной службы, граждане, внёсшие большой вклад в патриотическое воспитание молодого поколения и увековечение памяти о событиях Великой Отечественной войны, а также члены общественных организаций, занимающихся поддержкой и защитой интересов ветеранов.

Парламентарии скорректировали схему размещения нестационарных торговых объектов. В схему дополнительно включается 24 объекта: вендинговые автоматы, торговые палатки и павильоны. Для 28 объектов меняются сроки размещения и назначение.

Было принято решение о постановке на учёт бесхозяйного имущества. Бесхозяйными признаны водопроводные и канализационные сети на улицах Широкая, Кутузова, Достоевского и Гурьянова.