Обнинск
-4...-3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество 25 февраля состоялось заседание Думы городского округа города Калуги
Общество

25 февраля состоялось заседание Думы городского округа города Калуги

Дмитрий Ивьев
25.02, 13:14
0 340
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Заместителем председателя Думы тайным голосованием был единогласно избран Андрей Иванов.

Депутаты приняли решение об участии Калуги в инициативных проектах. Для участия в областном конкурсе выдвигается 6 проектов: ремонт дворовой территории домов №2, №3 и №12 по улице Малоярославецкой, обустройство парковки у дома №52 по улице Билибина, озеленение сквера «Наш Терепец» и создание баскетбольной площадки в микрорайоне «Хороший». Предполагается софинансирование из средств городского бюджета в размере 10% стоимости.

«В Калуге на протяжении нескольких лет успешно реализуется программа инициативного бюджетирования. Благодаря содействию губернатора Калужской области, Законодательного Собрания и областного министерства финансов, мы можем принять участие в областном конкурсе для получения дополнительных субсидий и использовать для благоустройства и создания комфортной городской среды средства бюджетов всех уровней», – отметил председатель Думы Юрий Моисеев.  

Депутаты учредили медаль «85 лет со дня освобождения Калуги от немецко-фашистских захватчиков». Медалью будут награждаться ветераны Великой Отечественной войны, бывшие узники концлагерей, участники боевых действий, ветераны военной службы, граждане, внёсшие большой вклад в патриотическое воспитание молодого поколения и увековечение памяти о событиях Великой Отечественной войны, а также члены общественных организаций, занимающихся поддержкой и защитой интересов ветеранов.

Парламентарии скорректировали схему размещения нестационарных торговых объектов. В схему дополнительно включается 24 объекта: вендинговые автоматы, торговые палатки и павильоны. Для 28 объектов меняются сроки размещения и назначение. 

Было принято решение о постановке на учёт бесхозяйного имущества. Бесхозяйными признаны водопроводные и канализационные сети на улицах Широкая, Кутузова, Достоевского и Гурьянова.

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
городская дума
eyJpdiI6IkNYZXN1OGNZZlEySlAwMHY5L25SSVE9PSIsInZhbHVlIjoiTHlBMHdGVGxXbm9CV0VYeUw0VkZHQnc5V1dzL0FRWUl6bzB3Z29iSUw0b3gvMEpDZkR1QUtqbFhndmlQSTJ5dE9ySkdHQ3ZWZnFacFBJQ1dUTGRySTZBei9SeHN6aFNFK3cxTUFOS0x5WTEvdzhHZ0xNOW5aVkx4WEEwS0lRTWpOZkxmUzZLNHZTdnZhTVJEN1poSkRxUDhSZFRHdmxraWwxZ04vUjFqQU9CTXFKM1ZSckw4QjExYnBKajZWSU5Zd1ZGbU1ITWc1aDk1ZEdJMlJlUk9aS21leHA2RFhqcXdMc3JNTlhwdEl5cFB2Y2VJMWsxTXpJTFNxWHYwNmVGRjhxbWRPcVN5bnVjVG9wNU9nVlk5ejVncklYU2hBZllVbUpKa0lrREZPelI0dVdrKzZPK2o3RkdtUUptbW9wWmNZVkxsRDlSVkZadEJrRUhMOW1kNmNMVS96Mk52MmxPMWJBQXlxVDg0THhYYm9TRFB0eTFMeGtsdGVjdUdDWVI2a3JWZ0QzOEF3NElxRmVkSWJFb0lkK3IxYldHQ2tiWjFWLytkRjJCTkd0N0FDZTZPTldCSXg3eGhRbDlEaUFZSyIsIm1hYyI6ImRjMjI4MjlmYzlhYzIxOWYwZjIyNjJjYjQ4NTFiYjY2ZGE3YTg5YWZkOGIwMDJkNTZkMjI2OTIwYmVjOTMzZjAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ikovclh4NDloS0hyYkJReDluS21pVFE9PSIsInZhbHVlIjoiTDhhQ1Z6MEhnekl6bVpiWHFDSFBGZDlpUHdVNVhKVldVTk41NURQdUR2cTJleDE5UzN2NnljL1FiaG1QOEpGSDFzbEwvdERGalBCUXNDK0ZWTnMvekJZUHpNVm5jNlQ0dDFpcXdqcFZVYlZpWUg4TmhUVFR6eEpsYTBaT0tQYW42eU5OcGFqQUFPNVJ3T1VqdkIyMFFSR0lFYkREa2hOT2pFMGRkS21NSXFWSENEWnRuUHRxQlBTMUpnanRrVUlLOVBFM0lldzNTSzlXNnhvSy9tbFBHN1QveldqWWRaNWVVeUdscjNrUmdVdkZBVHJSMHdyQTBCelFweXZVcnRSc1NKK1liQVBaUis4aFBHa1FqVDZnalZ2VjVVa0d5NkQxcXdmQUVyWDNBZlM1RldQUVlBaHlWTFNZdXNMWlp6V0lZU2tML1hyUDUyeXFHSTFYSlprdlhDOUM5d2pnQXJhRnRTZGRrOWlXYXRCZE5UMlcxelUrRUQ2TjdTQnFhbWwyaGVHVFBoR2o0SU83ZThEZDUzSlFwRlR6MVNDVXdUblBLalp6WVlJampDOTN5Q0U0eFVHdFF5dk1INFBQYUw0b1Q5OWNiVFRaZFVwODAreCs1VFZDVVRtdjJZTHZUVnY5SjZHWDVWOFJNaXJ4RmpSbURLaUgyWU1tY0JPenBjUDhNZlJkQWg1VkFVSDUySlhoOTlkdXdUMzZQaURNa1BOYWc3a0Q4cUwwNGJuYmY3T2d3cGU0YXF5RDhHclo2VmJLNjRIWlNVWlZKWU81a28wTEhpLzJodlZiUkNsWSt0eHdmZWRJd3NPR3kzUkd5eGwvVDNqZU5LVXo2Y0NIcnVoayIsIm1hYyI6Ijk5MWUyN2Q4NjkzZTJhNTJhYmNhYTNkZmZlYjdmMDljYTc5YjFhNDU5OWU2YzllZDk0ZGRhNmE4ZmY2NDViMzciLCJ0YWciOiIifQ==
18+