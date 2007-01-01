Обнинск
-4...-3 °С
Новость дня Общество

В Калуге каток на Старом Торге проработает до 8 марта

Дмитрий Ивьев
25.02, 12:46
В Международный женский день у калужан будет последняя возможность в нынешнем сезоне покататься на коньках на площади перед администрацией области.

8 марта станет последним днём работы катка, рассказали нам в управлении физкультуры, спорта и молодёжной политики.

Напомним, бесплатный каток на Старом Торге работает с конца декабря.

спорт
