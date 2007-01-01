В Калуге каток на Старом Торге проработает до 8 марта
В Международный женский день у калужан будет последняя возможность в нынешнем сезоне покататься на коньках на площади перед администрацией области.
8 марта станет последним днём работы катка, рассказали нам в управлении физкультуры, спорта и молодёжной политики.
Напомним, бесплатный каток на Старом Торге работает с конца декабря.
