Общество

Мишустин вспомнил поездку в Калужскую область во время своего отчёта

Дмитрий Ивьев
25.02, 12:36
0 595
Глава правительства России 25 февраля докладывает о работе в прошедшем году.

Премьер-министр начал с успехов в экономике, поддержки семей и образования.

Михаил Мишустин отметил Калужскую область в качестве примера развития школ в малых населённых пунктах и вспомнил о своей осенней поездке в Тарусский район.

Напомним, 1 сентября председатель правительства участвовал в открытии школы в селе Лопатино.

