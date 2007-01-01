Мишустин вспомнил поездку в Калужскую область во время своего отчёта
Глава правительства России 25 февраля докладывает о работе в прошедшем году.
Премьер-министр начал с успехов в экономике, поддержки семей и образования.
Михаил Мишустин отметил Калужскую область в качестве примера развития школ в малых населённых пунктах и вспомнил о своей осенней поездке в Тарусский район.
Напомним, 1 сентября председатель правительства участвовал в открытии школы в селе Лопатино.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь