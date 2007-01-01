В Калужской области ожидают внезапный паводок
К весенним разливам готовятся в Малоярославецком районе.
- Поручил создать рабочую группу по предотвращению последствий паводка. Он придет внезапно, - рассказал 24 февраля глава Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов. - Ввиду снежной зимы, вполне очевидно ожидать сильное половодье. Особое внимание - Новостройке, Ожогино, Веткино, Афанасово и другим низинным территориям, которые традиционно попадают в зону подтопления.
Ранее сообщалось, что в Малоярославце выпало больше всего снега по центральной России.
