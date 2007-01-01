Обнинск
Главная Новости Общество В Людиново открыли новую площадку для молодёжи
Общество

В Людиново открыли новую площадку для молодёжи

Дмитрий Ивьев
25.02, 09:10
В Людиновском округе в 2025 году реализовали интересный молодёжный проект — благоустроили уличную площадку под названием «Клетка». Об этом рассказала 25 февраля заместитель губернатора Калужской области Валентина Авдеева.

Под крышей построили трибуну.

На проект потратили около 2,8 миллиона рублей. Больше половины этой суммы — почти 1,5 миллиона — выделили из областного бюджета. Остальное добавили из местных источников.

Организаторы надеются, что «Клетка» станет местом притяжения для активной молодёжи. Такие проекты — часть большой работы по созданию комфортной среды для молодых людей.

