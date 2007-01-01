В Людиново открыли новую площадку для молодёжи

В Людиновском округе в 2025 году реализовали интересный молодёжный проект — благоустроили уличную площадку под названием «Клетка». Об этом рассказала 25 февраля заместитель губернатора Калужской области Валентина Авдеева.

Под крышей построили трибуну.

На проект потратили около 2,8 миллиона рублей. Больше половины этой суммы — почти 1,5 миллиона — выделили из областного бюджета. Остальное добавили из местных источников.

Организаторы надеются, что «Клетка» станет местом притяжения для активной молодёжи. Такие проекты — часть большой работы по созданию комфортной среды для молодых людей.