Калужане разделились во мнении о переименовании профобразования

Опрос сервиса SuperJob показал, как жители Калуги относятся к идее переименовать среднее профессиональное образование. Президент поручил подобрать новое название, и в правительстве предложили вариант «специальное профессиональное образование».

Мнения горожан разделились. Почти половина — 48% — считают, что лучше ничего не менять и оставить всё как есть. Треть опрошенных (34%) поддерживают новый вариант. Ещё 3% предложили свои названия.

Интересно, что позиция людей часто зависит от их образования. Те, у кого есть диплом вуза, чаще хотят сохранить старое название — таких 54%. А среди тех, кто сам получил среднее профессиональное образование, мнения разделились почти поровну: 39% за новое, 38% — за старое.

Молодёжь до 35 лет более открыта к переменам: 39% поддерживают переименование. А вот люди от 35 до 45 лет оказались самыми консервативными — больше половины из них хотят оставить всё по-прежнему.

Ещё одна закономерность: чем выше доход, тем чаще человек поддерживает новое название. Среди тех, кто зарабатывает от 150 тысяч рублей в месяц, «за» высказались 40%. Среди получающих до 80 тысяч — только 34%.

Те, кто не поддержал ни один из основных вариантов, предложили свои названия. Кто-то хочет короче: «специальное образование» или просто «профессионалитет». Кто-то предлагает вернуться к советскому «профессионально-техническое образование». Другие делают акцент на практике: «прикладное профессиональное образование», «практико-ориентированное» или «образование прикладных профессий». Звучали и более сложные варианты — с упором на квалификацию или отрасль.

Пока окончательное решение не принято.