Жуковский район: летопись года, прожитого вместе

Экономика, сельское хозяйство, ЖКХ, культура и, конечно же, помощь нашим бойцам в зоне СВО, их семьям, — все это было в прошлом году в центре внимания руководства Жуковского округа.

Каким стал 2025 год для жителей райо­на рассказываем подробно.

Единство, которое не измерить тоннами

Юбилей Великой Победы стал лейтмотивом всего года. Сегодня страна на полях сражений отстаивает те же ценности, что и 80 лет назад. И забота о ветеранах — ​и тех, седых, и тех, кому только за тридцать, вернувшихся с передовой, — ​стала не просто работой, а долгом.

По всему округу развернулось движение, которое трудно назвать формальным. Помогали не по разнарядке, а по зову сердца. Промышленники и предприниматели, школьники и «серебряные волонтеры» — ​пенсионеры с золотыми руками.

— Практически никто в нашем округе не остался равнодушным, — ​отмечает глава администрации Анатолий Суярко. — ​Помогали промышленники, предприниматели, общественники, волонтеры, епархия, да просто простые жители. Большое вам спасибо. Такая помощь является прямым проявлением настоящего патриотизма. Цифры в отчетах сухи, но за ними — ​колоссальная работа. Более 600 тонн гуманитарных грузов ушло в зону СВО. Это не только стройматериалы и медикаменты, но и генераторы, дроны, автомобили и даже мотоциклы.

В рамках марафона «Все для Победы!» собрали 3,5 миллиона рублей. Семидесяти четырем семьям участников спецоперации помогли решить бытовые проблемы ​от ремонта печки до доставки дров.

Особый разговор ​о тех, кто вернулся. Ветераны боевых действий доказали свою преданность Родине, теперь задача властей — ​помочь им найти себя в мирной жизни, на производстве.

— Их потенциал нужно реализовать здесь, в экономике округа. Наша задача — ​быть рядом и помогать, — ​подчеркивает Анатолий Суярко.

Экономика крепкого тыла

Пока одни приближали Победу на фронте, другие ковали щит экономики в тылу. И здесь тоже есть чем гордиться. Валовый продукт округа достиг почти 70 миллиардов руб­лей. Промышленные предприятия нарастили объемы, отгрузив продукции на 51 миллиард.

Средняя зарплата на крупных предприя­тиях перешагнула отметку в 93 тысячи рублей, она выросла на 12%. Это значит, что люди стали больше зарабатывать, а бюджет округа, пополнившись на 16%, получил 1,6 миллиарда собственных доходов. Эти деньги — ​фундамент для новых школ, отремонтированных дорог и чистого водопровода.

Инвесторы не обходят жуковскую землю стороной. Почти 4 миллиарда руб­лей влились в экономику, создано 150 новых рабочих мест. Завод «Протей» и кондитерская фабрика «Кремона» расширяются, КНИРТИ и «Полар Сифуд Раша» строят планы на будущее. Готовятся к старту новые площадки в Жукове и у деревни Трясь.

Неплохо сработали и аграрии. Урожай зерна вырос на 60% — ​собрали почти 13 тысяч тонн. Птицефабрика вывела округ на второе место в области по производству мяса.

От «Бухлово-парка» до чистого пруда

Жить и работать нужно в красивом и удобном месте. В прошлом году на туристической карте области зажглась новая звезда — ​на берегу реки Бухловки открылся современный отель «Бухлово-парк».

А мэтру туристического бизнеса региона, «Парку птиц», исполнилось 20 лет. За это время здесь побывало более 5 миллионов гостей. В итоге турпоток в округ вырос на 7% и почти достиг полумиллиона человек.

Но не туристами едиными. Комфортную среду создавали в первую очередь для своих. В семи населенных пунктах благоустроили общественные территории. А проект из Белоусово «Соединяя берега» победил во Всероссийском конкурсе. Городской пруд ждет масштабное преображение стоимостью 87 миллионов рублей.

Жители все активнее включаются в жизнь своих городов и деревень. 15 проектов, придуманных людьми, получили деньги на реализацию — ​почти 50 миллионов рублей. Новые детские площадки, освещение, тротуары. Школьники тоже не отставали: в 13 школах благодаря инициативному бюджетированию отремонтировали кабинеты и закупили спорт­оборудование.

— Развивается институт сельских старост, — ​рассказывает Анатолий Суярко. — ​Их у нас 129 человек. Практически это замена депутатов поселенческого уровня. В прошлом году наши старосты заняли призовые места в региональном конкурсе.

Коммунальный фронт: газ, вода и дороги

Темы ЖКХ всегда самые болезненные, но здесь сдача объектов говорит сама за себя. В Белоусово заработала долгожданная станция очистки воды — ​подарок для тысяч жителей по федеральному проекту «Чистая вода». Ремонт сетей провели в Восходе и Тиньково. В ближайших планах — ​строительство очистных в Тростье и Высокиничах.

Газификация идет семимильными шагами. Строятся четыре межпоселковых газопровода. В Тиньково начали разводить газ по улицам. Главный долгострой — ​магистраль от ГРС Черная Грязь до Жукова, которая пройдет через четыре деревни. Ее завершат к концу 2027 года, но в целом голубое топливо приходит в дома.

Дороги — ​вечная боль, но и здесь перемены к лучшему. Отремонтирован 10-километровый участок трассы «Высокиничи–Чаусово», ​работы обошлись почти в 200 миллионов. Привели в порядок дороги в деревнях и 11 улиц в самом Жукове.

Порадовало и обновление автобусного парка. Два больших комфортабельных автобуса округу подарил регион, еще четыре ПАТП приобрело самостоятельно в лизинг. Теперь добираться до работы и обратно стало приятнее.

Инвестиции в будущее

Здравоохранение в 2025-м получило мощный импульс. В поликлиники Кременок и Белоусова закупили новые рентген-аппараты и системы УЗИ. Под них сделали капитальный ремонт. Выделены деньги на проектирование ремонта хирургического и терапевтического корпусов ЦРБ. Наконец-то поставят нормальное ограждение вокруг больницы.

Но главная победа — ​кадровая. В округ приехали работать 12 новых врачей, четверо из них — ​целевики. Двое по программе «Земский доктор». Студентов-­медиков, которые после учебы пополнят ряды местных докторов, сейчас 26 человек. Их здесь очень ждут.

Образование — ​еще одна статья особых забот. В 13 детсадах и 11 школах провели ремонты на 70 миллионов. В Чубарово и Кременках построили многофункциональные спортивные площадки. Школу имени генерала Захаркина в Кременках не просто отремонтировали, а полностью модернизировали, потратив почти 83 миллиона.

В Белоусово остро стоит проблема второй смены для 243 младшеклассников. Вопрос решается, готовится документация под строительство новой школы. Не менее радостная новость для села Тарутино: там при поддержке губернатора запроектировали новое здание школы. Сдать его планируют к 2028 году.

— Создание комфортной образовательной среды помогает ученикам получать больше мотивации к учебе и развивать творческие способности, — ​уверен глава.

И это подтверждают успехи ребят: 11 медалистов, 26 победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады. А еще в округе прошел первый Фестиваль профессий, заработали педагогические и агроклассы. КНИРТИ и «Завод Протей» теперь будут готовить кадры прямо со студенческой скамьи в местном колледже.

Это был год, который окончательно расставил приоритеты. Год, когда слова «патриотизм» и «помощь» перестали быть абстрактными понятиями, а превратились в тонны груза для фронта, новые станки на заводах и отремонтированные крыши в подшефном городе. Год, когда Жуковский район еще раз доказал свою стойкость и надежность в наше неспокойное время.