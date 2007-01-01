Жуковский район: летопись года, прожитого вместе
Экономика, сельское хозяйство, ЖКХ, культура и, конечно же, помощь нашим бойцам в зоне СВО, их семьям, — все это было в прошлом году в центре внимания руководства Жуковского округа.
Каким стал 2025 год для жителей района рассказываем подробно.
Единство, которое не измерить тоннами
Юбилей Великой Победы стал лейтмотивом всего года. Сегодня страна на полях сражений отстаивает те же ценности, что и 80 лет назад. И забота о ветеранах — и тех, седых, и тех, кому только за тридцать, вернувшихся с передовой, — стала не просто работой, а долгом.
По всему округу развернулось движение, которое трудно назвать формальным. Помогали не по разнарядке, а по зову сердца. Промышленники и предприниматели, школьники и «серебряные волонтеры» — пенсионеры с золотыми руками.
— Практически никто в нашем округе не остался равнодушным, — отмечает глава администрации Анатолий Суярко. — Помогали промышленники, предприниматели, общественники, волонтеры, епархия, да просто простые жители. Большое вам спасибо. Такая помощь является прямым проявлением настоящего патриотизма.
Цифры в отчетах сухи, но за ними — колоссальная работа. Более 600 тонн гуманитарных грузов ушло в зону СВО. Это не только стройматериалы и медикаменты, но и генераторы, дроны, автомобили и даже мотоциклы.
В рамках марафона «Все для Победы!» собрали 3,5 миллиона рублей. Семидесяти четырем семьям участников спецоперации помогли решить бытовые проблемы от ремонта печки до доставки дров.
Особый разговор о тех, кто вернулся. Ветераны боевых действий доказали свою преданность Родине, теперь задача властей — помочь им найти себя в мирной жизни, на производстве.
— Их потенциал нужно реализовать здесь, в экономике округа. Наша задача — быть рядом и помогать, — подчеркивает Анатолий Суярко.
Экономика крепкого тыла
Пока одни приближали Победу на фронте, другие ковали щит экономики в тылу. И здесь тоже есть чем гордиться. Валовый продукт округа достиг почти 70 миллиардов рублей. Промышленные предприятия нарастили объемы, отгрузив продукции на 51 миллиард.
Средняя зарплата на крупных предприятиях перешагнула отметку в 93 тысячи рублей, она выросла на 12%. Это значит, что люди стали больше зарабатывать, а бюджет округа, пополнившись на 16%, получил 1,6 миллиарда собственных доходов. Эти деньги — фундамент для новых школ, отремонтированных дорог и чистого водопровода.
Инвесторы не обходят жуковскую землю стороной. Почти 4 миллиарда рублей влились в экономику, создано 150 новых рабочих мест. Завод «Протей» и кондитерская фабрика «Кремона» расширяются, КНИРТИ и «Полар Сифуд Раша» строят планы на будущее. Готовятся к старту новые площадки в Жукове и у деревни Трясь.
Неплохо сработали и аграрии. Урожай зерна вырос на 60% — собрали почти 13 тысяч тонн. Птицефабрика вывела округ на второе место в области по производству мяса.
От «Бухлово-парка» до чистого пруда
Жить и работать нужно в красивом и удобном месте. В прошлом году на туристической карте области зажглась новая звезда — на берегу реки Бухловки открылся современный отель «Бухлово-парк».
А мэтру туристического бизнеса региона, «Парку птиц», исполнилось 20 лет. За это время здесь побывало более 5 миллионов гостей. В итоге турпоток в округ вырос на 7% и почти достиг полумиллиона человек.
Но не туристами едиными. Комфортную среду создавали в первую очередь для своих. В семи населенных пунктах благоустроили общественные территории. А проект из Белоусово «Соединяя берега» победил во Всероссийском конкурсе. Городской пруд ждет масштабное преображение стоимостью 87 миллионов рублей.
Жители все активнее включаются в жизнь своих городов и деревень. 15 проектов, придуманных людьми, получили деньги на реализацию — почти 50 миллионов рублей. Новые детские площадки, освещение, тротуары. Школьники тоже не отставали: в 13 школах благодаря инициативному бюджетированию отремонтировали кабинеты и закупили спортоборудование.
— Развивается институт сельских старост, — рассказывает Анатолий Суярко. — Их у нас 129 человек. Практически это замена депутатов поселенческого уровня. В прошлом году наши старосты заняли призовые места в региональном конкурсе.
Коммунальный фронт: газ, вода и дороги
Темы ЖКХ всегда самые болезненные, но здесь сдача объектов говорит сама за себя. В Белоусово заработала долгожданная станция очистки воды — подарок для тысяч жителей по федеральному проекту «Чистая вода». Ремонт сетей провели в Восходе и Тиньково. В ближайших планах — строительство очистных в Тростье и Высокиничах.
Газификация идет семимильными шагами. Строятся четыре межпоселковых газопровода. В Тиньково начали разводить газ по улицам. Главный долгострой — магистраль от ГРС Черная Грязь до Жукова, которая пройдет через четыре деревни. Ее завершат к концу 2027 года, но в целом голубое топливо приходит в дома.
Дороги — вечная боль, но и здесь перемены к лучшему. Отремонтирован 10-километровый участок трассы «Высокиничи–Чаусово», работы обошлись почти в 200 миллионов. Привели в порядок дороги в деревнях и 11 улиц в самом Жукове.
Порадовало и обновление автобусного парка. Два больших комфортабельных автобуса округу подарил регион, еще четыре ПАТП приобрело самостоятельно в лизинг. Теперь добираться до работы и обратно стало приятнее.
Инвестиции в будущее
Здравоохранение в 2025-м получило мощный импульс. В поликлиники Кременок и Белоусова закупили новые рентген-аппараты и системы УЗИ. Под них сделали капитальный ремонт. Выделены деньги на проектирование ремонта хирургического и терапевтического корпусов ЦРБ. Наконец-то поставят нормальное ограждение вокруг больницы.
Но главная победа — кадровая. В округ приехали работать 12 новых врачей, четверо из них — целевики. Двое по программе «Земский доктор». Студентов-медиков, которые после учебы пополнят ряды местных докторов, сейчас 26 человек. Их здесь очень ждут.
Образование — еще одна статья особых забот. В 13 детсадах и 11 школах провели ремонты на 70 миллионов. В Чубарово и Кременках построили многофункциональные спортивные площадки. Школу имени генерала Захаркина в Кременках не просто отремонтировали, а полностью модернизировали, потратив почти 83 миллиона.
В Белоусово остро стоит проблема второй смены для 243 младшеклассников. Вопрос решается, готовится документация под строительство новой школы. Не менее радостная новость для села Тарутино: там при поддержке губернатора запроектировали новое здание школы. Сдать его планируют к 2028 году.
— Создание комфортной образовательной среды помогает ученикам получать больше мотивации к учебе и развивать творческие способности, — уверен глава.
И это подтверждают успехи ребят: 11 медалистов, 26 победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады. А еще в округе прошел первый Фестиваль профессий, заработали педагогические и агроклассы. КНИРТИ и «Завод Протей» теперь будут готовить кадры прямо со студенческой скамьи в местном колледже.
Это был год, который окончательно расставил приоритеты. Год, когда слова «патриотизм» и «помощь» перестали быть абстрактными понятиями, а превратились в тонны груза для фронта, новые станки на заводах и отремонтированные крыши в подшефном городе. Год, когда Жуковский район еще раз доказал свою стойкость и надежность в наше неспокойное время.
