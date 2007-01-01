Обнинск
МТС провела связь в важном логистическом центре Антарктиды

24.02, 16:39
Фото: МТС.
МТС расширила покрытие телекоммуникационной сети на полярной станции Прогресс. Стабильная сотовая связь теперь доступна в районе бухты Тала — важном логистическом пункте Российской антарктической экспедиции (РАЭ). Проект реализован при поддержке Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

Специалисты компании построили базовую станцию на Прогрессе (столица РАЭ) и организовали радиорелейную линию связи протяженностью 13 км до стоянки судов в бухте. Это позволяет обеспечить сигнал на большом расстоянии, в местах, где сложно проложить оптоволоконный кабель из-за особенностей антарктического ландшафта: ледников, сложного рельефа. В результате в месте прибытия судов и грузов появилась стабильная голосовая связь стандарта GSM и мобильный интернет.

Во время сезонных работ и стоянки в акватории исследователи, инженеры смогут звонить и пользоваться передачей данных.  Связь МТС охватывает не только территорию научной базы и аэродрома «Зенит», но и ходовые рубки, и капитанские мостики научно-экспедиционных судов: «Академика Трешникова» и «Академика Федорова», а также значительную область полуострова Сторнес, где ученые проводят сезонные полевые исследования.

Строительство сети сотовой связи проводилось в рамках совместного проекта с Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом в составе 71-й Российской антарктической экспедиции.

МТС с 2020 года развивает телекоммуникационную сеть в Антарктиде. На данный момент оператор обеспечивает голосовой связью и мобильным интернетом пять круглогодичной действующих российских станций: Мирный, Восток, Прогресс, Новолазаревская и Беллинсгаузен.

