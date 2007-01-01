Обнинск
Общество

Под Калугой заметили первых перелётных чаек

Дмитрий Ивьев
24.02, 15:07
0 323
Фото: Юрий Галченков.
В окрестностях Калуги на Оке зафиксировали начало весеннего пролёта больших белоголовых чаек. Птицы появились в привычные для них сроки: середина - конец февраля, сообщили 24 февраля в Минприроды.

Несмотря на то, что водоёмы ещё покрыты льдом и снегом, чайки уже потянулись к местам, где будут вить гнёзда. Этому способствовала погода: накануне дул сильный попутный ветер, а 23 февраля установились идеальные условия — тепло, солнечно и тихо.

Интересно, что в последние годы именно большие белоголовые чайки, а не грачи или коноплянки, первыми открывают сезон весенней миграции в нашем регионе. Эти птицы неприхотливы: им не обязательно нужна открытая вода, чтобы кормиться. Они охотно питаются на свалках и других доступных местах, поэтому легче переносят позднюю зиму.

Орнитологи советуют: если вы заметили стаю чаек на реке или поле — не пугайте их. Птицам нужно набраться сил перед гнездованием, и лишний стресс им ни к чему.

