Трактор Ростсельмаш 2400: мощная и надежная техника с продуманной эргономикой, дополненная современными технологиями

Буквально месяцы остались до начала нового сезона у аграриев, и сейчас профессионалам самое время задуматься о технике, которая осилит любой фронт работ, и даст реальную экономию ресурсов при максимальной отдаче.

Из года в год надежные тракторы Ростсельмаш выходят на поля одними из первых. Им по плечу любые сложности, они не боятся работать в непростых условиях, а потому становятся главными помощниками в хозяйстве и бизнесе. Что подтверждают и аграрии, которые работают на отечественных тракторах и комбайнах.

«Нагрузку не чувствует, идет уверенно»

- В первую очередь, нас устроило соотношение цена-качество: мощная, надежная техника с продуманной эргономикой, дополненная современными технологиями, - говорит главный инженер ООО «Агротех-Гарант» Евгений ФЕДЯШОВ. – Большим плюсом является гибкость комплектации: к Ростсельмаш 2400 можно подобрать широкий набор навесного оборудования, что делает трактор универсальным инструментом для любых задач. У нас в хозяйстве площадь земель составляет 9 000 гектаров. Занимаемся растениеводством, выращиваем сахарную свеклу, озимую пшеницу, яровую пшеницу, ячмень, сою, подсолнечник. В прошлом году наш парк техники пополнился трактором Ростсельмаш 2400. Мы ездили на производство, смотрели, как собирается отечественная техника, убедились, что сборка качественная, нам все понравилось, купили.

Почему именно Ростсельмаш 2400? Нам нужен был энергонасыщенный трактор, более мощный. Резво идет с 10-метровым культиватором, даже обороты не сбавляет. Можно и 15-метровый зацепить, трактор спокойно потянет.

Что еще для меня важно - освещение хорошее, на технике установлены диодные фонари. Солярки заправляем более чем на 900 литров, этого на сутки достаточно, без дозаправок. Механизатору в кабине удобно, все есть под рукой: скорость, режимы, гидравлика, управление навесным оборудованием. В управлении здорово помогает круиз-контроль и автотрекер: ставишь точку А и точку Б, трактор автоматически рулит. Для безопасности при движении пользуемся камерой заднего вида, она помогает сдавать назад, точно подцеплять агрегаты.

Ростсельмаш 2400 заметно отличается от техники предыдущих поколений. Здесь улучшенная гидравлика, установлен компьютер, производитель перенес воздушный фильтр в более удобное место, теперь он меньше забивается, аккумуляторы установлены снизу, что тоже удобно. Конечно, трактор в целом стал мощнее, нагрузку не чувствует, идет уверенно. Горючее здорово экономит, хорошая техника, мы довольны!

Важно, что сервис всегда на связи: вовремя приезжают, оперативно решают все проблемы, а запчасти в наличии на складе, ждать не нужно.

«Тянет отлично, работаешь с удовольствием»

- Наше хозяйство создано в 2017 году, основной вид деятельности – растениеводство: выращивание зерновых, рапса и картофеля, - рассказывает директор хозяйства «Агрорезерв» Александр ГРОМОВ. – В основном используем тракторы в 400 л.с., один из самых результативных у нас - Ростсельмаш 2400. Эта мощная техника позволяет нам повышать производительность труда: меньше людей - больше объем выполненных работ. На этом тракторе мы засеяли рапс, занимались почвоподготовкой, благодаря нему ввели в оборот много новых земель. Хорошо поработал, мы довольны. У нас он чаще выходит в поля с дисковой бороной Ростсельмаш, а также используем сеялку. Трактор удобно обслуживать, что немаловажно: предоставлен хороший доступ к местам смазки, удобная трансмиссия. Тяга у Ростсельмаш 2400 отменная - работаешь с удовольствием. Есть навигационная система, она понятна для механизатора. Параметры трактора выведены на монитор в кабине. Здесь можно посмотреть температуру двигателя, масла, отдельно управлять гидравлическими секциями. Сидение водителя настраивается по нескольким параметрам вплоть до того, что оно поворачивается в сторону, откидывается назад, есть регулировка жесткости и высоты. У трактора установлен хороший кондиционер, знаете, в нем уже совсем по-другому работается: тебе не важно, какая на улице погода, к кабине всегда хорошо.

Тракторы Ростсельмаш 2400 – одна из самых востребованных моделей техники отечественного производителя. Большие расстояния, интенсивная работа, любые погодные условия, - этому мощному трудяге все ни по чем. Опытные аграрии открывают сезон с Ростсельмаш!