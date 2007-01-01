Судебные приставы проверили завод в Ферзиково

Сотрудники службы судебных приставов побывали с проверкой на заводе в посёлке Ферзиково. Предприятие производит корма для животных, и у него были проблемы с соседями: жители долгое время жаловались на неприятный запах и загрязнение воздуха.

Суд встал на сторону людей и обязал завод прекратить работу с пивной дробиной — отходом от производства пива, который использовался в кормах. Её нельзя было ни применять, ни хранить на территории предприятия.

Заводу дали время, чтобы добровольно выполнить решение суда. Когда срок вышел, приставы приехали с инспекцией. Вместе с ними на месте были специалист центра гигиены и эпидемиологии, а также понятые.

Осмотрели территорию, цеха, оборудование. Итог: завод действительно перестал использовать и хранить пивную дробину. Предписание суда выполнено, рассказали 24 февраля в УФССП.

Руководству предприятия ещё раз напомнили: если нарушить запрет снова, последствия будут серьёзными — вплоть до уголовной ответственности.