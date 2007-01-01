Обнинск
-4...-3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Судебные приставы проверили завод в Ферзиково
Общество

Судебные приставы проверили завод в Ферзиково

Дмитрий Ивьев
24.02, 12:00
0 621
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Сотрудники службы судебных приставов побывали с проверкой на заводе в посёлке Ферзиково. Предприятие производит корма для животных, и у него были проблемы с соседями: жители долгое время жаловались на неприятный запах и загрязнение воздуха.

Суд встал на сторону людей и обязал завод прекратить работу с пивной дробиной — отходом от производства пива, который использовался в кормах. Её нельзя было ни применять, ни хранить на территории предприятия.

Заводу дали время, чтобы добровольно выполнить решение суда. Когда срок вышел, приставы приехали с инспекцией. Вместе с ними на месте были специалист центра гигиены и эпидемиологии, а также понятые.

Осмотрели территорию, цеха, оборудование. Итог: завод действительно перестал использовать и хранить пивную дробину. Предписание суда выполнено, рассказали 24 февраля в УФССП.

Руководству предприятия ещё раз напомнили: если нарушить запрет снова, последствия будут серьёзными — вплоть до уголовной ответственности.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
приставы
Лента настроения
7 оценили
29%
0%
57%
0%
14%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ii82dVJjSWR2c1dBeDlralNJRnpTRHc9PSIsInZhbHVlIjoiaGNsa1JCOStweVFuVDRYaXNnWkdia3N4cVNjMVRxWjV4UUFmajIzRmFHVHhXU3lYbS9XcGs4MzhKYTZqUjQxckp6WlBqemtRc1VmM2ZldzZaZW9YbkkraTNJczg4WGdiVXU0U3N6RFYydlp6MFZwZFpub3JhLzJ3bGhtakRVdGVNN2lUUzA0QTAwMlFmeUp3dFFMWGtwR0JJYXNCeFZnaU9ENzBocTRNQUc0MnBpWVQ1Ynk2VVBJWFNSWlFNMWpCcFVaeEtDWitrdjhDODRJUWUxWGg2TFdhQW8wV2RhVXBuSEVqS1hIUm50ckg2SmczVHJGaE54ZmxDVEFtM3REM0VuMnJqRUxTRXorMGM2cWFYQ3h4SVdaa2VuZjRoSEVuMEhIS09acTFGSy9IR1pVVy9xMVplc3dpRHdQNXNjTktsQ1FqeHhLN0NtVFdrTHFRc09JU0swRXloZGc5SG9EYU5YSjJrYVg0a1hqdGliZkVBM0l0eTZjcnZTbmVNRmZpK1dlVFlENzV0TzZLN3dic2VJVWFxL3VOQWE4QXp4TUdJOGFyVkp1bnRRdXJhTTYrVkFrZGUyQ3MzZ29CQjB5cyIsIm1hYyI6ImMzYjIxYmI4ZWJlZTg3MmY0ZDEwYjdlNWU1YWNhN2Y3ZWUxNTA3YWNkY2M5NjBkM2JhMWRhOTk2NjczMDVlMjYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InRlMW9SL1RPUWdQUGdLVU1PUWRSS3c9PSIsInZhbHVlIjoienBCVngwUXhVSDV2K1Z6cjYwczQrYVZIVmdiRjFpNGlaS2FwL242TmZiWEx4U25TdVFmRjU1ZTQ3c0RLTC9PZTBidTVlTktvdGxmYU1pS3piNjg4N1J4ZFVFRHpyLzA3bkErVHdwSTdUcnh0Z0MzQ2dZOUdudEdCUEhLNUh0Uk9lT2hJMHU2M01UWVJWaEc4cXowcUdTMTIwcW5Ha3Rjb05hbGhVbHNBZTA5dTlmQlo5dXNBK0pteWJpaGtPS1lIeGpIWjBvZnJGRjl5WE03SW9JMVlaMVY4VjVsbTNtZkZ2M0liZ3IwVnNXVURzY01zckVhYS9qREU3eGlyK3BTaEVqQ25qSitpWWFHWnVwdXU1RkNTTEpvS1UxTWVHMVkrZU5XM01WR3BHYlV4S2RjemhkMCtyb0RQQVhzYWtqK3ZCM1grZ1p3ZjJZc3ppVDU1allrd29FbjE3aXhRT1VyMTVtdTZyRTFnL0RHSEh4UnUreWo4L1ptc29VdVF1QzJlUG5NM1crL0tydTlZSWxCOGs0ZjQ2R1VlcDZhWFlKYzdvM2lYOTNacG1sSmpXdHVNLzdMTk0rM1dtamNkWU1UN1NMQkZ3WDdRWWkvSW1iRzZnNDd2UlBCVXBpeGZDUnNiWlVMTFdPY1Bmd2Jpb3hyVS9ZNGcxVGMvN1p5MmYzanBra3VkL3JzRmlleHc0VVJyUThwdkkyaXJBcElMZ1lYUHRFMkdOU1A5Y2N3SDRaYWkxYmJreDAwSXp1U1VsdFRia0dveXo5VXlWKzdVK3kyTS9KK3lUS1RFQVBuMnZNQUZNclp6d2Z1WE9sR0phYjByT0xvaXV2Rmxuc3JsTTBZNyIsIm1hYyI6IjRmNzVmYTkzNDk5YzgxMWJlN2JjMGFkMjdiNmZlZTUzYTJjZWQyY2QyNWM1Mjc5MDA2OTczMTkzMzA2ZTY1NWYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+