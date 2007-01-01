Обнинск
Общество

В селе Калужской области собаки бегают стаями

Евгения Родионова
24.02, 13:39
0 811
Об этом в субботу, 21 февраля, написала жительница села Перемышль Калужской области в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, до собак нет никому дела.

— Всю ночь терроризируют две овчарки, заходят на участок к нашим собакам (забора ещё нет), человека не боятся, отогнать практически невозможно, пытаются нападать. В прошлом году разорвали собаку. Примите меры! - просит местная жительница.

Администрация Перемышльского района прокомментировала ситуацию:

— Заявка на отлов безнадзорных животных передана подрядчику. Работы ведутся регулярно, 13 февраля были отловлены две собаки. Ближайший рейд состоится до конца следующей недели.

