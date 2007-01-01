Калужская область опустилась на 16 место в рейтинге качества жизни
Во вторник, 24 февраля, агентство «РИА Новости» опубликовало рейтинг российских регионов по качеству жизни.
Калужская область по итогам 2025 года заняла 16 место, хотя годом ранее была на 12.
Наш регион обогнал Ханты-Мансийский автономный округ, но пропустил вперед Тульскую, Нижегородскую, Свердловскую, Тюменскую области и Адыгею.
При расчете рейтинга проводился анализ 66 показателей, которые объединены в 11 групп. Среди них уровень доходов, занятость, жилищные условия, безопасность, демография и другие.
В первую пятерку, как и год назад, попали Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край и Татарстан.
Другие соседи калужан на следующих позициях: Орловская область – 42, Смоленская область – 43, Брянская область – 48.
