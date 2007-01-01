Жители села Учхоз Калужской области опасаются весенних подтоплений

Об этом в воскресенье, 22 февраля, написала жительница села Учхоз Калужской области в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По словам сельчан, их дома оказались в зоне затопления в 2022, 2023 и 2024 годах. Участки приобретались давно, и при покупке их не предупреждали о возможных рисках.

— Люди построились, вложили немалые деньги и столкнулись с такой проблемой. Да, никто не может повлиять на природу и погодные катаклизмы, но и человеческий фактор здесь имеет место быть. В частности ситуация в 2023 году, когда уже снег весь растаял, Угра не выходила из своих берегов и ничего не предвещало беды и тут по реке пошёл поток грязного колотого льда, уровень стал резко подниматься. Всем стало понятно, что где-то был резкий сброс воды. И мы опять утонули. Поэтому хотим обратиться к Вам с просьбой заблаговременно принять меры по координации действий соответствующих служб и объектов, оказывающих влияние на паводковую ситуацию и найти решения по предотвращению таких авральных и одновременных сбросов в реки Ока и Угра, - рассказала о проблеме местная жительница.

Администрация Дзержинского района прокомментировала ситуацию:

— С целью недопущения залпового сброса воды в период весеннего половодья заблаговременно подготовлены мероприятия по пропуску паводковых вод реки Шаня через плотину в городе Кондрово и реки Суходрев через плотину в посёлке Полотняный Завод. Оперативная группа комиссии по чрезвычайным ситуациям нашего округа ведет контроль за проводимыми мероприятиями.