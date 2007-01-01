На обследование лесов Калужской области выделят более 14 миллионов рублей

В ближайшие три года Калужская область продолжит проверять леса на радиационный фон. На 2026, 2027 и 2028 годы запланировано выделять по 4,8 миллиона рублей ежегодно — всего более 14 миллионов за три года. Деньги поступят из федерального бюджета, рассказала заместитель губернатора Валентина Авдеева.

Это нужно, чтобы понимать, в каком состоянии находятся леса, особенно на территориях, которые в прошлом могли подвергнуться радиоактивному загрязнению. По результатам обследований участки леса относят к определённым зонам: где-то можно спокойно собирать грибы и ягоды, а где-то лучше ограничить хозяйственную деятельность. Эти данные помогают планировать работу лесников и обеспечивать безопасность для людей.

Работы ведутся в рамках госпрограммы «Развитие лесного хозяйства в Калужской области».

В 2025 году уже проверили более 9 тысяч гектаров. На это из областного бюджета выделили 1,2 миллиона рублей.