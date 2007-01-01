Обнинск
-5...-4 °С
В Калужской области появился новый заместитель губернатора
Общество

В Калужской области появился новый заместитель губернатора

Дмитрий Ивьев
24.02, 10:07
1 1144
Губернатор Владислав Шапша 24 февраля сообщил о кадровом назначении: координировать работу по внедрению бережливых технологий в управление регионом теперь будет Иван Макеев. Он займёт пост заместителя губернатора.

Шапша пояснил: бережливые подходы помогают делать госуслуги быстрее, увеличивать их количество и при этом экономить бюджетные средства. У Калужской области уже есть опыт такого сотрудничества — в частности, с «Росатомом», который выступает главным методологом в этой сфере.

Теперь эти практики планируют распространить на все направления работы. В каждом органе власти и муниципалитете создадут свои центры компетенций — из числа действующих сотрудников. Людей обучат, найдут точки роста и запустят проекты с чёткими сроками и показателями эффективности.

Иван Макеев — не новый человек в этой теме. Он уже работал с бережливыми проектами в Центре управления регионом и показал хорошие результаты. Теперь ему предстоит масштабировать этот опыт на всю область.

