Шапша похвалил Дзержинский округ за итоги года

Глава Дзержинского округа Егор Вирков представил ежегодный отчёт о работе муниципалитета. Губернатор Калужской области Владислав Шапша, который участвовал в мероприятии, отметил: за последний год в округе заметно улучшилось качество жизни людей.

В 2025 году здесь обновили больницу, отремонтировали школу в Пятовском и начали работы в школе №2 Кондрово. В этом году планируют привести в порядок школу в селе Льва Толстого и освежить детскую поликлинику.

Продолжается модернизация коммунальных систем. В прошлом году в Никольском поставили новые очистные сооружения. Ещё два проекта — очистные в Полотняном Заводе и Дом культуры в селе Льва Толстого — претендуют на федеральное финансирование.

Отдельно губернатор остановился на проблеме, которая давно волновала местных жителей: запах от предприятия «Мастер Гриб». Сейчас там монтируют систему фильтрации, и в ближайшее время вопрос должен решиться.

Шапша также похвалил аграриев округа: они сохранили первое место в области по объёму производства. Промышленность муниципалитета выросла более чем на треть.