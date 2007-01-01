Калужане почтили память защитников Отечества
Глава Калуги Дмитрий Денисов, председатель Думы города Калуги Юрий Моисеев, депутаты Думы, члены политических партий, ветеранских, молодёжных и патриотических организаций, волонтёры, участники боевых действий и специальной военной операции возложили цветы к Вечному огню на площади Победы.
«В этот день мы отдаём дань уважения тем, кто стоял и стоит на страже нашей мирной жизни, чествуем тех, для кого воинская служба стала призванием и судьбой. Это особенно важно сейчас, когда проходит специальная военная операция, в ходе которой наши военные, сотрудники Росгвардии и спецслужб проявляют мужество и героизм, отважно сражаются с поднявшим голову нацизмом, защищают мирных граждан. Многие наши земляки удостоены высоких наград. Сил, терпения и удачи нашим бойцам! Возвращайтесь с победой!», – поздравил калужан Юрий Моисеев.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.