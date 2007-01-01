Коммунальщики Калуги выйдут на ночную уборку снега
Коммунальщики планируют вывезти снег с улиц:
- ул. С. Федорова,
- ул. Кирова, от ул. Рылеева в сторону пл. Победы,
- ул. Жукова, от пл. Маяковского до поворота на ж/д больницу,
- ул. Н. Козинская, парковка напротив храма,
- ул. Н. Козинская, участок от ул. Кирова до ул. Никитина,
- ул. Ленина, от пл. Старый торг до ул. Чижевского,
- ул. Широкая, от кольца до переулка Лаврентьевский,
- ул. Садовая, от переулка Лаврентьевский
Городские власти обратились к автовладельцам с просьбой убрать личный транспорт с проезжей части. Машины, припаркованные у обочин, мешают технике качественно очистить дороги и могут создать аварийные ситуации.
