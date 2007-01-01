Обнинск
-5...-4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Коммунальщики Калуги выйдут на ночную уборку снега
Новость дня Общество

Коммунальщики Калуги выйдут на ночную уборку снега

В ночь на вторник, 24 февраля, в областном центре пройдет очистка дорог от снежных завалов.
Ольга Володина
23.02, 18:50
0 252
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Коммунальщики планируют вывезти снег с улиц:

- ул. С. Федорова,

 - ул. Кирова, от ул. Рылеева в сторону пл. Победы,

 - ул. Жукова, от пл. Маяковского до поворота на ж/д больницу,

 - ул. Н. Козинская, парковка напротив храма,

 - ул. Н. Козинская, участок от ул. Кирова до ул. Никитина,

 - ул. Ленина, от пл. Старый торг до ул. Чижевского,

 - ул. Широкая, от кольца до переулка Лаврентьевский,

 - ул. Садовая, от переулка Лаврентьевский

Городские власти обратились к автовладельцам с просьбой убрать личный транспорт с проезжей части. Машины, припаркованные у обочин, мешают технике качественно очистить дороги и могут создать аварийные ситуации.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
снег уборка снега
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ii9lV29Sd2c5Z1FIUi8rYVlTVXVqRWc9PSIsInZhbHVlIjoiOGcwM3pydW5UU3MxUm12OHpSdkVsL1psV1lnQ1NENklZSHFaS0VoZU14WkJkUnNCWE5id3NuUTVobnV6VUhlTUEvaitEUkJCTmJsZDgxb09oYnEvZVNobnJoL3Z4d1NFRUtqOEw1Z1Y2VnpkUk0zaHgvaHpzM05kYUVPNlUzSWc4eStsR0tCWmZFMVVkb1dnN2lyVlpxeGhiMVE4NlZIVVltaUFzekJPNFRHMXBUcDJQT0FGLzh3MG02NWRrT3lMK3BBUVFPL1hyUUhXV3YwWklMdXFlY0FjV2VodmdZNFo0N1JmbktHb1J1azNLUXMxS2g1dmRnTmxXc3NnYUwrNGE2a0g2ei9PR3JXLy9mbTNyRkdobkxLamZ4VXArdUk1bEJneit3Rm5VRTdTREF4Qm1BZVVIdHRpQ0F6MUNXV1JoK2hUdFIvQzlwTk1hYXZvQ0xMUm9hZ3FaZlF0SkFuZUF2WWEzRVIwSlByTTFVZXdlTlJrMWJPSVBaTnNEaWZrQTZoZmlqMlp0R3RsYUpIS293R2lqN0FFZVYyakxWZ1NUMjlMU21hY2o2RXVxd1BWOEtDV0F4TzM1YndpVVR1dyIsIm1hYyI6ImE3NzgyMDZlMWQ0ZmRiOTc2MGNhNTE1MGRjMmU3ZjUxYTJkMWViYjE5N2EyNjM3YzYwYjlmMjExNTk0NDhjYWYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InZUZjFBSCt5SmpOeFBuVmZsVmpoVWc9PSIsInZhbHVlIjoiZmF6UjFSbzRUMGplR0I0UFpNUU42Zk9qb0o4NVJTbC9ySU50YWFsaVJsaFg1QmZUQXpXbGpQWWw2Q3lWZHFSVnltUW9yT3M0VVVxT25yanA5SWdRaElVdGx3cHIyTXZZY2JVaGhNVXB0SmtOVzF3NzRab3hHVlorQ1RjYVh6ejlIa25SZjVnRytqd244WGZ5TUpMZUVmYUZxVVBRaE85d1ZPZkwrbjV1R3F1em5QMXNwQVVZZkFLYm9vSHM2WDNVRFJZTmZLNUxOREl4QkJFdkJPZlRSbUhYQUpCRzFIREpYYWt1Mmp4UGNwTDhLV2diZjZJMjlxSTJOMEpCUVlrcWxiQ01HbjM0cGp2MjBjdE9rTmgzNStqc2xMNzVtcGlHT1dLVEhnZXdWTC9jT1hhYmNDSjdqZUpJVEVYd3FBSityRFhpMUdKZWxtTExKcE1acmtWb2x4VUJNZGUxOTRtUmZJeUt2RFN0VjJlQnVjeU53MElsTzhaTFlMZFpmcnlqMmlqdktOUzdvQ3NNMjJIVlRZajNROVg4TWJJVWhtZWVJaThpc3dtYW4yZytQTkFRMVQ3ay9ybk9FcFFEM3A1eHZZSDZvNXJlUkIwZGpCelRxNTlyakt3Nld3VWhQVWtJTklJSXA1MzUzNmM1SWtQNnNST0hUaXhLa1FUUW5NWHc0NjFHYVYvZFkwN2VNbHJYdTZHZnZGYjBOdG5Nbk9rc2VHUUMxc2x6eFp6YjI3Y2hORTQvalJabFdOY3RoMkE5aThzTjgwUXJsem1jQnNMVGFEdCtUb1RvY1d4RE1LVENnNnJyZDltRFZtcWVaWkhOVkJ4Tmxob25LMEtPUTlmeSIsIm1hYyI6IjdjZmJlNTFmMzk1Y2M4NWY1YzVmOTUxZTBlZWU5N2U0NzI0NTRhNWYwYzA5MTE2ZmU1MjljNWI4ZjYwNDE1MzgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+