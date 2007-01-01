Обнинск
-5...-4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В калужском аэропорту задержали рейс в Санкт-Петербург
Общество

В калужском аэропорту задержали рейс в Санкт-Петербург

Пассажирам, планировавшим улететь вечером 23 февраля из Калуги в Санкт-Петербург, пришлось задержаться в аэропорту.
Ольга Володина
23.02, 18:26
0 278
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Рейс А46003 отложили из-за того, что борт, который должен был выполнять этот рейс, вовремя не прибыл из Минеральных Вод.

Из-за этого сбоя изменения коснулись и обратного направления. В официальном канале воздушной гавани пояснили ситуацию:

- Обращаем ваше внимание, что рейс А46004 из Калуги в Минеральные Воды так же будет задержан, так как его выполняет то же воздушное судно, которое задерживается с вылетом в Северную столицу.

Несмотря на сбой в расписании, сам аэропорт продолжает работать в обычном режиме.

Пассажиров просят следить за изменениями на онлайн-табло на сайте klf.aero, где публикуют актуальную информацию по всем рейсам.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
аэропорт калуга
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImRYYmJRdUZNQlJjcEZDb0g0SjZFWGc9PSIsInZhbHVlIjoiZktINkFhZkFwdHBlZ2MvUUFORlBSeSs0NGU3aFhLRDZaN1hVRXhwcGNxVDltT0orbzIyTGEwUnRxSkoyUTB4a0psYWtsclR0bHlYVFAwV3VweGZSV2xxS0ZPVWhXeXpmUkJkREJsVU9DVnp6eGsxbG12VkdzT1Iwaks2aUQ2Szd4NFVwNHQvVkFweTl2b25yZU42SndhMWdSeUdpcmRHZUVzZnVMTXhES0NKUDdUNXc1elduN2dIbHlGT2xqeHh4QldwZlR6blUzVWVUS2lTNGxHejJnZlJLeDdzSmhYM2crN2xqYTFKdUJ6S01UU0RCV3p3cjBGa0VuK1FqT1pDSWRpSTJNWmZiR0I1RGFXOEQzd0oxSmp3aEZRa3l2WkpEc0F3N29pTHZMY1orWDZoV3RKYU1CcGFOU0lsOWFzbUh4VDRiNXpKZWJ5NS9tdDlwSmVFWTloNTEyTm05cmtYYXpaZURhR2hCak5EUnlWOUVNekxlSlJLQnJDeDhSc0x6Tk5IWk9sOHczNUhZK3Y0Y1RkR0tYb0p6bzdUQytJcFdMcW0wazZPMTYvT3Npd3Z1QzZzdzZkeTlXT1FaRnRoMSIsIm1hYyI6ImJmNjg1ZmFkNTc3ZjJjOTYxNWM2MzI5MTg5ZGRjMGM2MWU1ZDQ3MDE0ZjM0Njk3YmUxMTFlMmRmOTJiNzQ0MjQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkJmbFV6T0tjV3l2WEFrYS9RNHpycUE9PSIsInZhbHVlIjoiZ0s3UXh3L1FYWjI0VlYrRzdqTUpET0xIVmt6c0hGdU85MVMvdUtmWUlSRHRyS0l1RHIzQy9VQjVoNzNtN2x2NnVwaUZyRC95UDdrS0xEbWVqd29BMk1mdXdJcDJ6cjRYQnlYYW5tenBHbTIyVEQzWWRKN0wxSHpxbzhvRHdNdUNER0JtNzJwVmVaclQ2KzlVczBxNUVUUEdzeUZ2K1VDL0xEZFpiWEdvWW1OUHFUTHkzVGxrTXh1cC9CbDVNRURXUlgxN012L2VPeVVvT1I2bXNQSjBEeHV4MjUxS0tYKzhZS0dOMWxiQWtSN0xDcU85ajU4azN3ZkEwcWNtcmpZd2I2WEVIRHRYZlZQaVlaYVd6OVJuZStpRG0vd01JcWtHZjNWbUxwMnNBeVdWWm9RRVBGdjFYL3JsWWtheWxjZVNpZHU2dkdGaU84V2lKMWlXUkt1OXRoYnJyNzdOajI0TnVYRWhsTmhVaDUzK3FLMTdiY2lPdGRHbUFINmdlL0l4WVF1cG1yNVQ1cEp2THZvbEZyMmR5VnRzdEUyUS8vUS93UnFoYmdIM1BzdndibVdSNGpDSHJnc20zcnZLWDdQdjE4cTNDKzZOOTAybUlscTUrbTg0OXlVYVRRWE9GY0hTeEYwUVc1R2RvdWQxU3dDanFHQzNjNnE4TTNwZVNsVENCOUJvckc0MlVZQW1rR0ROMHpjc3k4RUIxZkU4aWJYR1NSSURZSWpBeTk3UTJLbHJOWmVqWDcvb1pKSTB5RjRnbWJyeVdUY3hlQngxaFc2Z0xRNGF5dkxVNlcrbytSQnlnR3hUQ1NBMjU1bUdxOFVHVFUvU29nZVNlNGFKOGJsMSIsIm1hYyI6IjhhOTE3ZWJkYzMxMGZjYjM1ZDViOTQ4ODM3NDIzMWUxOTJiMTY0YTAzMjZhMGU0ZDA5Njc0ZmM2NjJhNjViNmQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+