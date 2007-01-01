В калужском аэропорту задержали рейс в Санкт-Петербург

Пассажирам, планировавшим улететь вечером 23 февраля из Калуги в Санкт-Петербург, пришлось задержаться в аэропорту.

Рейс А46003 отложили из-за того, что борт, который должен был выполнять этот рейс, вовремя не прибыл из Минеральных Вод.

Из-за этого сбоя изменения коснулись и обратного направления. В официальном канале воздушной гавани пояснили ситуацию:

- Обращаем ваше внимание, что рейс А46004 из Калуги в Минеральные Воды так же будет задержан, так как его выполняет то же воздушное судно, которое задерживается с вылетом в Северную столицу.

Несмотря на сбой в расписании, сам аэропорт продолжает работать в обычном режиме.

Пассажиров просят следить за изменениями на онлайн-табло на сайте klf.aero, где публикуют актуальную информацию по всем рейсам.