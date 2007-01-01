Минтранс Калужской области ограничил проезд грузовиков

Региональный Минтранс утвердил график традиционных весенних ограничений для большегрузов.

Фото: Министерство транспорта Калужской области.

В 2026 году тяжелые машины не смогут свободно ездить по местным трассам с 23 марта по 21 апреля.

На этот период для грузового транспорта снижают допустимую нагрузку на ось. На большинстве региональных дорог норму устанавливают в 6 тонн. Исключение сделали для трассы «Р-92 «Калуга-Перемышль-Белев-Орел» – Козельск» — там нагрузка не должна превышать 4 тонны.

На межмуниципальных дорогах лимиты разнятся: где-то разрешат 6 тонн, а где-то только 3 или 4. Полный список трасс и точные цифры прописаны в приказе ведомства. Под ограничения попадают все грузовики, даже те, что идут с международными рейсами.

Правда, есть и исключения. Спокойно ездить смогут машины с продуктами, лекарствами, топливом, животными, кормами, семенами, удобрениями, почтой и коммунальными отходами.