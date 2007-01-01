Рисунки детей из Первомайска покажут в калужском минстрое

В День защитника Отечества стало известно о культурном обмене между Калужской областью и подшефным Первомайском.

Фото: ТГ-канал Вячеслава Лежнина

Глава регионального минстроя Вячеслав Лежнин сообщил, что воспитанники детской школы искусств подготовили подарок к празднику.

Ребята нарисовали целую серию картин, посвященных защитникам Родины и памяти предков. Пятнадцать лучших работ передали официальному представителю региона-шефа Михаилу Климову, и теперь они отправятся в Калугу.

- В Министерстве строительства и ЖКХ Калужской области будет организована выставка. Она станет частью культурного сотрудничества с Первомайском и поддержит талантливых детей, сохраняя преемственность поколений и уважение к истории, — сказал Вячеслав Лежнин.