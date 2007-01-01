Обнинск
Общество

Жительница Калужской области пожаловалась губернатору на потоп в квартире

Жительница Юхновского района Екатерина решила привлечь внимание главы региона к застарелой проблеме.
Ольга Володина
23.02, 12:49
0 317
Фото: ТГ-канал Владислава Шапши.
Вечером 22 февраля она оставила сообщение под постом губернатора в соцсети, рассказав о многолетнем бездействии коммунальщиков.

- Юхновский район, д. Барановка, ул. Сосновая. В 3 этажном доме течет крыша уже не один год. Обращение в ООО УК «ДОМ», главе района результатов никаких не принесло. Администрация района обещала разобраться в данной ситуации, но по факту, как текла крыша, так и течет. Также обращение в другие организации тоже результатов не принесли. Просим посодействовать в решении проблемы, т.к. портится имущество и невозможно жить с ручьями в квартирах!!!, — написала Екатерина.

На жалобу отреагировали в Госжилинспекции Калужской области 23 февраля:

- Обратитесь, пожалуйста, к нам с официальным обращением. Специалисты проведут проверку в отношении УК и примут соответствующие меры. Заявление можно направить любым удобным для вас способом: через ГИС ЖКХ, Почтой России, «единое окно» ГЖИ по адресу: г. Калуга, ул. Суворова, 71а. К сожалению, без официального заявления инициирование проверки невозможно.

