В Калуге выбрали самую спортивную семью в погонах

Накануне Дня защитника Отечества в областном центре прошел спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья».

Фото/видео: УМВД России по Калужской области

Сотрудники УМВД по Калужской области привели на старт своих жен и детей, чтобы определить самую ловкую и дружную династию.

Организаторы подготовили для гостей насыщенную развлекательную программу. Перед началом состязаний кинологи показали, на что способны их служебные собаки, а юным зрителям дали рассмотреть поближе экипировку и спецсредства, которые полицейские используют в работе.

Сами соревнования получились по-настоящему семейными и азартными. Участники мерялись силами в перетягивании каната, бегали веселые эстафеты и демонстрировали молодецкую удаль в упражнениях с гирями. Самых активных и быстрых отметили грамотами и призами.