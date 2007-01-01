В Калуге выбрали самую спортивную семью в погонах
Сотрудники УМВД по Калужской области привели на старт своих жен и детей, чтобы определить самую ловкую и дружную династию.
Организаторы подготовили для гостей насыщенную развлекательную программу. Перед началом состязаний кинологи показали, на что способны их служебные собаки, а юным зрителям дали рассмотреть поближе экипировку и спецсредства, которые полицейские используют в работе.
Сами соревнования получились по-настоящему семейными и азартными. Участники мерялись силами в перетягивании каната, бегали веселые эстафеты и демонстрировали молодецкую удаль в упражнениях с гирями. Самых активных и быстрых отметили грамотами и призами.
