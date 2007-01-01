Что пожелали калужанам первые лица области на День Защитника Отечества
Губернатор Калужской области Владислав Шапша
Уважаемые жители Калужской области!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества.
За многовековую историю нашего государства, пережившего множество войн и сражений, сформировалось особое отношение к тем, кто беззаветно и самоотверженно служит Родине.
В Год единства народов России мы с особым чувством вспоминаем всех, кто в разные эпохи вставал на защиту нашей земли, — воинов разных национальностей и конфессий, чьё мужество и сплочённость не раз становились залогом общей победы.
Мы отдаем дань уважения участникам специальной военной операции, которые сегодня отстаивают независимость и благополучие нашего государства. И чествуем тех, кто укрепляет мощь Отечества мирным трудом.
Пусть этот год ещё раз напомнит нам: сила России — в единстве народа, в бережном сохранении традиций, духовных ценностей и в общем стремлении к процветанию нашей великой страны.
Всем, кто защищал и защищает нашу Родину — победы во всех начинаниях!
Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
Председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев, депутаты регионального парламента
Товарищи военнослужащие!
Уважаемые ветераны!
Дорогие жители области!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
Русская земля во все времена славилась воинами, ценившими честь и преданность Отчизне превыше всего. Традиции доблести и беззаветного служения Родине сохраняются и сейчас и делают наше общество сильным и сплочённым.
В этот особый день хочу сказать простые, но очень важные слова — спасибо защитникам за мужество, верность долгу и любовь к Родине. Их пример вдохновляет и объединяет.
Мы чтим память тех, кто отдал жизнь ради мира, и гордимся теми, кто сегодня стоит на страже нашей безопасности. Особая признательность участникам специальной военной операции - ваша стойкость, сила духа и самоотверженность вызывают глубокое уважение всех россиян. Спасибо волонтёрам, медикам, родным и близким защитников — ваша поддержка бесценна.
Депутаты регионального парламента делают всё для того, чтобы подвиги наших защитников были по достоинству отмечены, а общество ценило мужество и самопожертвование воинов, охраняющих наше настоящее и будущее.
От всей души желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, мужества и стойкости. Пусть в ваших домах царят счастье, мир и уверенность в завтрашнем дне!
С праздником! С Днём защитника Отечества!
Председатель Думы городского округа города Калуги Юрий Моисеев
Уважаемые калужане!
Дорогие ветераны, участники боевых действий и бойцы специальной военной операции!
От имени депутатов Думы городского округа города Калуги и от себя лично поздравляю вас с Днём защитника Отечества! В этот день мы отдаём дань уважения тем, кто стоял и стоит на страже нашей мирной жизни, чествуем тех, для кого воинская служба стала призванием и судьбой.
Это особенно важно сейчас, когда проходит специальная военная операция, в ходе которой наши военные, сотрудники Росгвардии и спецслужб проявляют мужество и героизм, отважно сражаются с поднявшим голову нацизмом, защищают мирных граждан. Многие наши земляки удостоены высоких наград.
Сил, терпения и удачи нашим бойцам! Возвращайтесь с победой!
Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия, успехов в труде на благо родного города и всей нашей страны, мирного неба над головой! А нашей Родине – скорейшей победы!
Глава городского округа города Калуги Дмитрий Денисов
Уважаемые калужане!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник – дань глубокого уважения всем, кто посвятил свою жизнь защите Родины, кто с честью исполняет воинский долг, оберегая мир и спокойствие наших граждан.
Мы с благодарностью вспоминаем героические подвиги предков, отстоявших независимость нашей страны в суровые годы испытаний. Их мужество и самоотверженность навсегда останутся примером истинного патриотизма и беззаветной любви к Отечеству.
Сегодня мы чествуем не только военнослужащих, но и всех, кто ежедневно проявляет силу духа, ответственность и заботу о близких. Настоящий защитник – это тот, кто твердо стоит на страже благополучия своей семьи, своего города и своей страны.
Калуга гордится своими героями – теми, кто носит военную форму, кто трудится на благо родного края, кто воспитывает подрастающее поколение в духе уважения к истории и традициям.
Ваш труд, ваша преданность делу и ваша готовность прийти на помощь – надежная опора для нашего города.
Желаю вам семейного тепла и взаимопонимания, крепкого здоровья и бодрости духа, новых достижений на благо Калуги!
