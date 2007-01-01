Обнинск
Новость дня Общество

Что пожелали калужанам первые лица области на День Защитника Отечества

Ольга Володина
23.02, 08:20
Губернатор Калужской области Владислав Шапша

Уважаемые жители Калужской области!

Поздравляю вас с Днём защитника Отечества.

За многовековую историю нашего государства, пережившего множество войн и сражений, сформировалось особое отношение к тем, кто беззаветно и самоотверженно служит Родине.

В Год единства народов России мы с особым чувством вспоминаем всех, кто в разные эпохи вставал на защиту нашей земли, — воинов разных национальностей и конфессий, чьё мужество и сплочённость не раз становились залогом общей победы.

Мы отдаем дань уважения участникам специальной военной операции, которые сегодня отстаивают независимость и благополучие нашего государства. И чествуем тех, кто укрепляет мощь Отечества мирным трудом.

Пусть этот год ещё раз напомнит нам: сила России — в единстве народа, в бережном сохранении традиций, духовных ценностей и в общем стремлении к процветанию нашей великой страны.

Всем, кто защищал и защищает нашу Родину — победы во всех начинаниях!

Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев, депутаты регионального парламента

Товарищи военнослужащие!

Уважаемые ветераны!

Дорогие жители области!

Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

Русская земля во все времена славилась воинами, ценившими честь и преданность Отчизне превыше всего. Традиции доблести и беззаветного служения Родине сохраняются и сейчас и делают наше общество сильным и сплочённым.

В этот особый день хочу сказать простые, но очень важные слова — спасибо защитникам за мужество, верность долгу и любовь к Родине. Их пример вдохновляет и объединяет.

Мы чтим память тех, кто отдал жизнь ради мира, и гордимся теми, кто сегодня стоит на страже нашей безопасности. Особая признательность участникам специальной военной операции - ваша стойкость, сила духа и самоотверженность вызывают глубокое уважение всех россиян. Спасибо волонтёрам, медикам, родным и близким защитников — ваша поддержка бесценна.

Депутаты регионального парламента делают всё для того, чтобы подвиги наших защитников были по достоинству отмечены, а общество ценило мужество и самопожертвование воинов, охраняющих наше настоящее и будущее.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, мужества и стойкости. Пусть в ваших домах царят счастье, мир и уверенность в завтрашнем дне!

С праздником! С Днём защитника Отечества!

Председатель Думы городского округа города Калуги Юрий Моисеев

Уважаемые калужане!

Дорогие ветераны, участники боевых действий и бойцы специальной военной операции!

От имени депутатов Думы городского округа города Калуги и от себя лично поздравляю вас с Днём защитника Отечества! В этот день мы отдаём дань уважения тем, кто стоял и стоит на страже нашей мирной жизни, чествуем тех, для кого воинская служба стала призванием и судьбой.

Это особенно важно сейчас, когда проходит специальная военная операция, в ходе которой наши военные, сотрудники Росгвардии и спецслужб проявляют мужество и героизм, отважно сражаются с поднявшим голову нацизмом, защищают мирных граждан. Многие наши земляки удостоены высоких наград. 

Сил, терпения и удачи нашим бойцам! Возвращайтесь с победой!

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия, успехов в труде на благо родного города и всей нашей страны, мирного неба над головой! А нашей Родине – скорейшей победы!

Глава городского округа города Калуги Дмитрий Денисов

Уважаемые калужане!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Этот праздник – дань глубокого уважения всем, кто посвятил свою жизнь защите Родины, кто с честью исполняет воинский долг, оберегая мир и спокойствие наших граждан.

Мы с благодарностью вспоминаем героические подвиги предков, отстоявших независимость нашей страны в суровые годы испытаний. Их мужество и самоотверженность навсегда останутся примером истинного патриотизма и беззаветной любви к Отечеству.

Сегодня мы чествуем не только военнослужащих, но и всех, кто ежедневно проявляет силу духа, ответственность и заботу о близких. Настоящий защитник – это тот, кто твердо стоит на страже благополучия своей семьи, своего города и своей страны.

Калуга гордится своими героями – теми, кто носит военную форму, кто трудится на благо родного края, кто воспитывает подрастающее поколение в духе уважения к истории и традициям.

Ваш труд, ваша преданность делу и ваша готовность прийти на помощь – надежная опора для нашего города.

Желаю вам семейного тепла и взаимопонимания, крепкого здоровья и бодрости духа, новых достижений на благо Калуги!

