Что пожелали калужанам первые лица области на День Защитника Отечества

Губернатор Калужской области Владислав Шапша

Уважаемые жители Калужской области! Поздравляю вас с Днём защитника Отечества. За многовековую историю нашего государства, пережившего множество войн и сражений, сформировалось особое отношение к тем, кто беззаветно и самоотверженно служит Родине. В Год единства народов России мы с особым чувством вспоминаем всех, кто в разные эпохи вставал на защиту нашей земли, — воинов разных национальностей и конфессий, чьё мужество и сплочённость не раз становились залогом общей победы. Мы отдаем дань уважения участникам специальной военной операции, которые сегодня отстаивают независимость и благополучие нашего государства. И чествуем тех, кто укрепляет мощь Отечества мирным трудом. Пусть этот год ещё раз напомнит нам: сила России — в единстве народа, в бережном сохранении традиций, духовных ценностей и в общем стремлении к процветанию нашей великой страны. Всем, кто защищал и защищает нашу Родину — победы во всех начинаниях! Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев, депутаты регионального парламента

Товарищи военнослужащие! Уважаемые ветераны! Дорогие жители области! Поздравляю вас с Днём защитника Отечества! Русская земля во все времена славилась воинами, ценившими честь и преданность Отчизне превыше всего. Традиции доблести и беззаветного служения Родине сохраняются и сейчас и делают наше общество сильным и сплочённым. В этот особый день хочу сказать простые, но очень важные слова — спасибо защитникам за мужество, верность долгу и любовь к Родине. Их пример вдохновляет и объединяет. Мы чтим память тех, кто отдал жизнь ради мира, и гордимся теми, кто сегодня стоит на страже нашей безопасности. Особая признательность участникам специальной военной операции - ваша стойкость, сила духа и самоотверженность вызывают глубокое уважение всех россиян. Спасибо волонтёрам, медикам, родным и близким защитников — ваша поддержка бесценна. Депутаты регионального парламента делают всё для того, чтобы подвиги наших защитников были по достоинству отмечены, а общество ценило мужество и самопожертвование воинов, охраняющих наше настоящее и будущее. От всей души желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, мужества и стойкости. Пусть в ваших домах царят счастье, мир и уверенность в завтрашнем дне! С праздником! С Днём защитника Отечества!

Председатель Думы городского округа города Калуги Юрий Моисеев

Уважаемые калужане! Дорогие ветераны, участники боевых действий и бойцы специальной военной операции! От имени депутатов Думы городского округа города Калуги и от себя лично поздравляю вас с Днём защитника Отечества! В этот день мы отдаём дань уважения тем, кто стоял и стоит на страже нашей мирной жизни, чествуем тех, для кого воинская служба стала призванием и судьбой. Это особенно важно сейчас, когда проходит специальная военная операция, в ходе которой наши военные, сотрудники Росгвардии и спецслужб проявляют мужество и героизм, отважно сражаются с поднявшим голову нацизмом, защищают мирных граждан. Многие наши земляки удостоены высоких наград. Сил, терпения и удачи нашим бойцам! Возвращайтесь с победой! Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия, успехов в труде на благо родного города и всей нашей страны, мирного неба над головой! А нашей Родине – скорейшей победы!

Глава городского округа города Калуги Дмитрий Денисов