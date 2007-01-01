Аэропорт Калуги вернулся к штатной работе

Утром 23 февраля аэропорт «Калуга» снял ограничения на полеты и возобновил обслуживание пассажиров.

Представители Росавиации объявили об открытии неба для гражданских судов в 7:39.

Воздушная гавань не принимала и не отправляла самолеты на протяжении большей части предыдущих суток. Запрет на взлет и посадку лайнеров действовал с 12:23 воскресенья.

В настоящий момент диспетчерские службы работают в обычном режиме. Авиакомпании приступили к выполнению полетов согласно действующему расписанию, пассажирам советуют сверяться с табло вылетов и прилетов.