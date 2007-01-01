Более 29 тысяч калужских школьников прошли профориентацию

За последние месяцы 2025 года более 29 тысяч учеников 8–11 классов из Калужской области приняли участие в профориентационных мероприятиях. Проект организовал региональный Кадровый центр, чтобы помочь подросткам определиться с будущей профессией.

Как рассказал министр труда и соцзащиты Павел Коновалов, школьникам показывают, какие специалисты сейчас нужны в регионе. Основной акцент делают на приоритетных сферах: медицина, образование, промышленность, строительство, сельское хозяйство и IT.

Программы построены на реальном прогнозе: в рамках нацпроекта «Кадры» рассчитали, какие кадры понадобятся области в ближайшие семь лет. Поэтому ребят знакомят не с абстрактными профессиями, а с теми, где действительно есть вакансии.

Форматы разные: это и уроки о профессиях, и экскурсии на предприятия, и встречи со специалистами. Школьники могут пройти онлайн-тестирование, чтобы понять свои сильные стороны, или записаться на индивидуальную консультацию. Всё это доступно через портал «Работа России».

Организаторы надеются: чем раньше подросток поймёт, куда двигаться дальше, тем осознаннее он выберет вуз или колледж.