Шапша поздравил «Нику» с 35-летием
Региональная телерадиокомпания отметила юбилей 20 февраля.
Коллектив поздравил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
- Оперативность и объективность давно стали вашим особым фирменным стилем, - говорится в сообщении главы региона.
За 2025 год сотрудники «Ники» получили более 40 наград, а проект «Останься» отмечен памятной медалью Президента России.
