Общество

Шапша поздравил «Нику» с 35-летием

Дмитрий Ивьев
20.02, 20:11
0 346
Региональная телерадиокомпания отметила юбилей 20 февраля.

Коллектив поздравил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- Оперативность и объективность давно стали вашим особым фирменным стилем, - говорится в сообщении главы региона.

За 2025 год сотрудники «Ники» получили более 40 наград, а проект «Останься» отмечен памятной медалью Президента России.

