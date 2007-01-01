Обнинск
-3...-2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество 10 нелегальных мигрантов выслали из Калужской области
Общество

10 нелегальных мигрантов выслали из Калужской области

Дмитрий Ивьев
21.02, 11:00
0 340
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Россию покинули по три человека из Узбекистана и Таджикистана, два гражданина Кыргызстана и два гражданина Туркменистана. Об этом в субботу, 21 февраля, сообщили судебные приставы.

- Большинство из данных нелегалов выявили на севере региона — в Обнинске, Малоярославецком, Жуковском и Боровском районах, - пояснили в Управлении Федеральной службы судебных приставов.

Нарушителей доставили в аэропорт, откуда они улетели домой.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
приставы
Лента настроения
4 оценили
25%
0%
25%
0%
50%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InJ3NGJoVGlYbHpnT21WbmZoRVZQN1E9PSIsInZhbHVlIjoiY3dyM3NGQ01NUmNLaDZ4d0w4V29RQ3RmWXlSc1p0eVcyTy8wblhSRTFkdWFzcVpKQlJKL0kza0Z3dHZYd3V1VTRWZTFkRUVqdE1DMEt6OGZMbFBuam00dEZaNmg1dHI0QkJNOHhXY2h6dTJTcXgwODRUbXVkMDhoN2NMN1VYTnNoWitaVExSLzBTdmhiRy9FS2FNZlNPK2ZGZ0dUWENVWkZqNjJyZ3BLMUtla0pLQUFNYk5mK0psaU9YZVBib1g4aFFLbjVBOHdQNXBLWGJvNnozR3NBUUVKWlBQMmU4KzZzRUlrSGJYSjhOSVJMYk9DekRTVGJybFRiVFlOazVPNmZYS3ZYYk5JRVlKWWVXQVRGUGpUOXNlNkZsYnBudHl2YktQeWNySFFmeGdFTDlRWDVPVXNwT2w1MG11VmMvK1FjVW5VNDg4RTRHNWxTdzdnSS9rR0twOE8yME1iLzRnK0txV2RmdncwUHUxdGtHRWpEL0pTUmRZZWhpOEp6MW5YckRRdjJzcitVdG8rU1pMUE1xMDdZeVBVYm44UW4yaHg4cUN6ZmtDNmJXUnJuQkxicHJuUWkyWTRiWEVoZGs4NiIsIm1hYyI6Ijk0N2JmZDFlZGQyYTViYTM4MjVhODg0MTBjZTkwMjcwYzliNzQ4Mjg2Y2I2ZDkwMWM3MzAxOTRiOTFmN2M4NjEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IitXM2hTZEpSaUtDNGxLWDQ4Q0R4K2c9PSIsInZhbHVlIjoibUMveUx4czBQNnpFY3htUThLVU4wRGtCeTAzZTZyWW9pUHpKR0l6TTZyYUFaTFk3NTQwUzVaYk1LNkhIdG5FdEl5OFFORFhEQWhGVmY3SVQrQlFhZk4wZWkyNUwwWFRyVkRHWGF2bkFjdVFGZW1wT0dldHdWT3hTdlp0Ykp6V2xIMzh6Y01kaGhFUWJOUU56T1VYaEZqTlB0V3V1UFFiWGFoZklNNVpkaUJGMmJlL2E3SmNVemJUVCs3WDVQRnNMbmVnTUNScEIxYzRXZHQrWjI5ZWpyVE5mTUFNeThKeVlnWG9CUjNNZ2dYWEF2ZHZZT3lPekJMczMyd1NIL3ExRjFnR2JnTUM5RlhRbzU3TG5IUGRvZ1JrZVlYczZPdWorbzRVZkppeTRWbUlVYnAzS1RTVUlqdVNIQ3lHSnk4N2pYTFc2UHNtRk8wZ1NtcGFkVDZjNU42SVpFbkxHaW1ldStuc250Um05NE56b0tJUm1iVXhQYytMalhONFAvN0dKWjR1eUtuUXV5K0NWaE1QeDVDNy9wQnhmSklIaE5EajFTc3NuemJKdGphV3NoenVxQmMvRzhLRFFrclhtMHNUU1hsdXp1bWcxUzRobXMycFFHazhRK093TW9JT2haZUNyVGRDYllrVUgyVXJsbjAzQkJ5S1NwU2k0N3ZiRG5QeVlXZFlCeEs0Zllkb2VaVkVObU5Iamp4ZUgzOVYzOFlYR01aWEpvcXorY0hNKzlYNndMZkw3MmkxQW1CRys3enU1Z0MxZUZ5NllaVUdWTTNjdnkyU0hCQ1lFa2cwNitSMnRtYnA1cTZsQW9PU21BZnByL1YwdEUwbFkwVlJBR3d0dSIsIm1hYyI6IjhmMzIzNThkOWZmNTc5YTYxOWQ5OTU3ZWRlZDEzMTkxMjdjNWUwZTRmMWZhMDE4NjJjNGIyZjRkNjhmMzFhYzIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+