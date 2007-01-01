10 нелегальных мигрантов выслали из Калужской области

Россию покинули по три человека из Узбекистана и Таджикистана, два гражданина Кыргызстана и два гражданина Туркменистана. Об этом в субботу, 21 февраля, сообщили судебные приставы.

- Большинство из данных нелегалов выявили на севере региона — в Обнинске, Малоярославецком, Жуковском и Боровском районах, - пояснили в Управлении Федеральной службы судебных приставов.

Нарушителей доставили в аэропорт, откуда они улетели домой.