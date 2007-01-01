В Калуге поздравили защитников Отечества
В пятницу, 20 февраля, в городе прошло торжественное мероприятие. В нём принял участие губернатор Калужской области Владислав Шапша.
- Поздравили наших дорогих ветеранов, военнослужащих и их близких, - отметил он. - Почтили минутой молчания память воинов, отдавших жизнь за Родину.
Как подчеркнул глава региона, для нашей земли День защитника Отечества всегда был особенным.
- Потому что наш край — боевой. Испокон веков, - заявил Шапша.
Он поздравил калужан с наступающим праздником.
