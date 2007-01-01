Обнинск
-3...-2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге поздравили защитников Отечества
Общество

В Калуге поздравили защитников Отечества

Дмитрий Ивьев
20.02, 18:45
0 313
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В пятницу, 20 февраля, в городе прошло торжественное мероприятие. В нём принял участие губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- Поздравили наших дорогих ветеранов, военнослужащих и их близких, - отметил он. - Почтили минутой молчания память воинов, отдавших жизнь за Родину.

Как подчеркнул глава региона, для нашей земли День защитника Отечества всегда был особенным.

- Потому что наш край — боевой. Испокон веков, - заявил Шапша.

Он поздравил калужан с наступающим праздником.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IitNTE42Q21sUlp6dm8xOFVxeCsyemc9PSIsInZhbHVlIjoiSEU3N0xYYU9MbU5EZHk2V3VKT1lRNUFQd2J2MlI0QmVwWGhQa3FiVmpwejRPaENySkhwUlFDNmM2WC83ZE5aTi9mKytFYU9XSjA3cGUxMWNNUmtUeG9qZXBwVU1VRUdKRzk0bE1KbmNrTTZybzNJS3BFcUU5bWJlZWNxaGlOYitDYXdjS3A5c3NsNXlsNkFnSWV6RXBGWkVZeE1ZRU1XbFZPVlJyQk5zRTNzc25ZWVFtZFFreFU0d2NObjJ2eTBNaXdRU2tkL21JUm05WnRFM2JRZXlsbnhQRWl1elNXQVc2VUhoaHlIcUFCNTV0bFFlditkSXcyckhuWUpPNW5wZExBcmxrRFRvU213NG8vSXhxYlNla3poekpQWkR5Q013QUJFcmg5YWtDNWdzR1duTTBldXpnUUhuNHdvbFNaaGcwdTdFbVRMeVdaZU05bkxGVG9JYllHS2tkT21aZjZBa1pqY29lbGtLc3pib1dNQVRGNGFtZUdpMkxTclFpSmhpN09leENRdmYyUFpWN3BRN3pwMXpoVnE1WE51NWRCdjR1OXpQLzVYbjNYNSs1UGlTWmhoTzFEZHpya0cyN2ZhYSIsIm1hYyI6ImQ2NTUxNjgxZDkzYWI2ZTZlMDg1M2EyMjhiMjBjOTA3OTJlYTc0ZDMwOTNjOWUxM2JhYWM1ZDMxMWQ1ZGFkM2MiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IndKcmdoS2RtUzlYZDJkc2cycUkyNFE9PSIsInZhbHVlIjoiYWlzVlZkY055Q3R1T0tUNnlTOUFualUrUzI0YzZ1NkhLZVE4Uzc5MU9jcU4yZmdGaWk2Yjl5LzNQQnNsTVVoNlVObTNnQWV3Mlh3ZjhmaTcvTVMzWTZmWURmRnpyODVRMm41MGpheUNvbkF3QXJwdmVBaXIrTjhlRG1tZ05NbzhRTXA0YmZFM0FzK216U1ZvU0NJekRYSXpuRDBmcUlkZnhzelU3UXlRYWo1YjgzRk84emVGb1V0OENSMlR6N3VmZndWSndSalNKMmZ5MmV2TDNaeS9CakozUkdDTGFKVDZmUVl2NnlzdU85ZnVnWldXNVdHR1ROQ21RSzJWT3U5TWQxSXFqODZuTi9ENDI2N3N5YkI2VVJ1NzhYbGh2YlpBdXBwZlEyQng5TzZOb3dobk9FM2xtc0MrSGlCQmJNVkRHNmdKQURuZExnVEY1enc2MkdsUXpyalBPN3VmaWh3T1ZXUzJOdVJSSzB1UytudStpclVJOFl0VGdTVVRGMEtYcG5wSXk5cVFEZGovVE4yTmZNTURidUZxSkZOOXJzN09JV0JkY2dEeXdWZ3hLaUU4aFRjQmwwSjNveXlVRXpOQ0R3by9qVWVvMy9Ma1NLdTNhWEdadzBVOStCeHZFQks1QjhRR3RBNXVub3htU3VlaHlLbXFOSVR4czNLbW1wUnJ3TnVqTk82UWNPNHdpSisvUE42RGVhbFA3c0svZld4dE8zblJFKzk3K25xa3gvMFFtWDFVZFJjZzkrS1E1RytNNmQ3SGMyTytzcENRZFhuZi9CY2kxNUxuZkoxaWsyWXFYakFSNXY5aXRmSGFzcDlhMDl1eHprNlJkelAvL1V3VCIsIm1hYyI6IjBkNzVhOGU4ZmZiNTY0ZjA1ZDRjMDYzZDJlOGNiNDdlMGM4MzUzMTc0YjRjNzdhYTM1OWQxZGFlYjgxMjJlMmIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+