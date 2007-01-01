Обнинск
Общество

Щёголеву показали в Калуге мастерскую БАС

Дмитрий Ивьев
20.02, 16:35
0 660
Полномочный Представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев, Министр просвещения РФ Сергей Кравцов и губернатор Владислав Шапша 20 февраля побывали в калужском технопарке.

- На выставке компании, научные организации, вузы представили свои разработки. Беспилотная авиация у нас уже работает в лесном хозяйстве, в геодезии, в сельском хозяйстве, - отметил Шапша.

Он напомнил, что президент поставил задачу, чтобы Россия стала лидером в сфере беспилотных систем.

Калужская область начала эту работу одним из первых регионов.

- Занимаемся подготовкой кадров, - рассказал губернатор. - 17 школ оснастили оборудованием для обучения азам пилотирования. В колледжах создали центры практической подготовки. Ежегодно проводим форум «Беспилотная эволюция».

