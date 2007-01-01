Обнинск
-9...-8 °С
Общество

В Людиново откроется современный центр для молодёжи

Дмитрий Ивьев
20.02, 15:04
0 422
В 2026 году в Людиново начнёт работать новое пространство для молодых людей. Идея создать такой центр появилась после того, как округ выиграл конкурс на получение субсидии в рамках проекта «Регион для молодых» — это часть национального проекта «Молодёжь и дети».

На создание центра из федерального бюджета выделят более 16 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на ремонт помещения, покупку современного оборудования и создание уютной обстановки, где молодым людям будет комфортно учиться, творить и общаться.

В центре запланированы программы по профориентации и образованию, творческие студии, патриотические и волонтёрские проекты, мероприятия по продвижению здорового образа жизни.

Главная цель — сделать центр местом притяжения для активных и талантливых ребят.

калужская область
