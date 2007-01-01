В Людиново откроется современный центр для молодёжи
В 2026 году в Людиново начнёт работать новое пространство для молодых людей. Идея создать такой центр появилась после того, как округ выиграл конкурс на получение субсидии в рамках проекта «Регион для молодых» — это часть национального проекта «Молодёжь и дети».
На создание центра из федерального бюджета выделят более 16 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на ремонт помещения, покупку современного оборудования и создание уютной обстановки, где молодым людям будет комфортно учиться, творить и общаться.
В центре запланированы программы по профориентации и образованию, творческие студии, патриотические и волонтёрские проекты, мероприятия по продвижению здорового образа жизни.
Главная цель — сделать центр местом притяжения для активных и талантливых ребят.
