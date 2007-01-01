«Единая Россия» запустила сбор предложений для обновления народной программы

В новую редакцию партдокумента включат блок, посвященный развитию промышленности

В Екатеринбурге прошел первый окружной отчетно-программный форум «Единой России» под названием «Есть результат!». Ключевой темой мероприятия стали вопросы развития промышленного сектора и укрепления технологического суверенитета страны. В рамках форума правительство отчиталось о том, как выполняются положения народной программы партии в индустриальной сфере.

Участие в работе площадки приняли председатель партии Дмитрий Медведев, секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев и первый вице-премьер Денис Мантуров. Также на форум прибыли представители всех регионов Уральского федерального округа, депутаты Госдумы, сенаторы, координаторы партийных проектов и эксперты.

Открывая пленарное заседание форума, Дмитрий Медведев подчеркнул, что партия стояла у истоков основных решений по поддержке промышленности. Он отметил, что в рамках реализации народной программы удалось добиться устойчивости экономики и выполнить социальные обязательства перед гражданами.

– При поддержке партии обновляется инфраструктура городов и сел, строятся и ремонтируются школы, детские сады. Мы создали стимулы для импортозамещения и наращивания промышленного производства, – сказал Медведев.

Он также анонсировал важное изменение в структуре основного партийного документа: в его новую редакцию впервые будет включен специальный раздел, посвященный дальнейшему развитию промышленности. Одновременно с этим партия запустила масштабный сбор предложений от населения в народную программу. Именно с этим документом «Единая Россия» осенью планирует идти на выборы в Госдуму. Оставить свои идеи можно на специально созданном сайте естьрезультат.рф. Все поступившие инициативы пройдут оценку экспертного совета и финансовый анализ на предмет реализуемости, а окончательные итоги этой работы подведут на Съезде партии в августе.

Владимир Якушев, в свою очередь, подчеркнул приоритетность промышленного блока в обновленной программе. По его мнению, укрепление производств, внедрение инноваций и поддержка отечественных производителей создают фундамент для развития страны.

– Укрепляя производства, внедряя инновации, поддерживая отечественных производителей, мы формируем прочный фундамент для развития страны, ее лидерства на мировой арене и, конечно, повышения качества жизни наших граждан, – отметил Владимир Якушев.

В ходе форума было отмечено, что сегодня ЕР остается единственной партией, которая открыто отчитывается о достижениях программы, с которой победила на выборах. Статистика подтверждает результативность работы: только с 2021 года на выполнение задач промышленного комплекса было направлено более 300 миллиардов рублей инвестиций. При участии партии создан Центр беспилотных систем и технологий, а также ведется активная поддержка правительства в развитии оборонно-промышленного комплекса.