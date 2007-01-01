Обнинск
-7...-6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество «Единая Россия» запустила сбор предложений для обновления народной программы
Новость дня Общество

«Единая Россия» запустила сбор предложений для обновления народной программы

В новую редакцию партдокумента включат блок, посвященный развитию промышленности
20.02, 16:24
0 114
Фото: "Единая Россия", ER.RU.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В Екатеринбурге прошел первый окружной отчетно-программный форум «Единой России» под названием «Есть результат!». Ключевой темой мероприятия стали вопросы развития промышленного сектора и укрепления технологического суверенитета страны. В рамках форума правительство отчиталось о том, как выполняются положения народной программы партии в индустриальной сфере.

Участие в работе площадки приняли председатель партии Дмитрий Медведев, секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев и первый вице-премьер Денис Мантуров. Также на форум прибыли представители всех регионов Уральского федерального округа, депутаты Госдумы, сенаторы, координаторы партийных проектов и эксперты.

Открывая пленарное заседание форума, Дмитрий Медведев подчеркнул, что партия стояла у истоков основных решений по поддержке промышленности. Он отметил, что в рамках реализации народной программы удалось добиться устойчивости экономики и выполнить социальные обязательства перед гражданами.

 При поддержке партии обновляется инфраструктура городов и сел, строятся и ремонтируются школы, детские сады. Мы создали стимулы для импортозамещения и наращивания промышленного производства, – сказал Медведев.

Он также анонсировал важное изменение в структуре основного партийного документа: в его новую редакцию впервые будет включен специальный раздел, посвященный дальнейшему развитию промышленности. Одновременно с этим партия запустила масштабный сбор предложений от населения в народную программу. Именно с этим документом «Единая Россия» осенью планирует идти на выборы в Госдуму. Оставить свои идеи можно на специально созданном сайте естьрезультат.рф. Все поступившие инициативы пройдут оценку экспертного совета и финансовый анализ на предмет реализуемости, а окончательные итоги этой работы подведут на Съезде партии в августе.

Владимир Якушев, в свою очередь, подчеркнул приоритетность промышленного блока в обновленной программе. По его мнению, укрепление производств, внедрение инноваций и поддержка отечественных производителей создают фундамент для развития страны.

 Укрепляя производства, внедряя инновации, поддерживая отечественных производителей, мы формируем прочный фундамент для развития страны, ее лидерства на мировой арене и, конечно, повышения качества жизни наших граждан, – отметил Владимир Якушев.

В ходе форума было отмечено, что сегодня ЕР остается единственной партией, которая открыто отчитывается о достижениях программы, с которой победила на выборах. Статистика подтверждает результативность работы: только с 2021 года на выполнение задач промышленного комплекса было направлено более 300 миллиардов рублей инвестиций. При участии партии создан Центр беспилотных систем и технологий, а также ведется активная поддержка правительства в развитии оборонно-промышленного комплекса.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImZ6MmFPbCtVNkhpUjBHTFlacXR2Rnc9PSIsInZhbHVlIjoicHBySDN1amtLdDBmcTQwQzgvNnF0OENMY3JQd0prb2ZjYjJvMzdPZ2hSVVVGYVBrY3FWNHZIN0pZbWwxSzZsK05RRVVrcGl5NGEyZzNaMWRTMDJ3L1AvdlZrUENOWXdFazBXdW5rNFUwcEd0Nk8vYUZqSmxncEdzR0VRV1FIRjZEY25HcU0xdk5jZFBnUmJ0SmJpZU5lNWcvNFppZDJiSU1EcGdhR0pHSjVUa3BqcmJFN2VHRm9ySjFFOFlReHkyVmovd3JmUFdxVTh2cXF5WDdBWGpJRHMvdGk3WXJPU3MyZ0hLQTFjN0g1SlFEMTZGTXlVMFNMQTM4U1R2S29oc0prQWtVMXljTXhIT2lvaUxZVjJDRzJ2aXFHVlBkQ1h6ZXpmK2hXSCtMeTlYZERLVWNBelgxN0dkdTRwQ0p6czBDRTM5cS9IcjIrYUp5ZlNPTGlYY2lHc1VlSjdSRHJzUUpzcG5TK21jdzRpd0RDSnpIeHBUaHZkbnpRcFc0YmszVy9QM2xwMGlEdlczT2NaYWFXUU5HWHMrM01HdENFS0p2aTZpYk94OXNhTDJaNi9TVG5IOExCZUN5ekdvZVpNMyIsIm1hYyI6ImJhZWE3NTZlYzRiYTdiMzY5NGM5MTJjNDI0MmFlODQwNjMzZDQ2Yzg0NjZhZTRhMWY5OGRmMWM0NzFmZDZhMTUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImVXNUYrUjVBSC9BNXJnTkt0R21TeVE9PSIsInZhbHVlIjoiMXYwQ0s3ZGVZMU5yN1l6ZG1UY2s0c0J4RVVibVBJU0x0YzJmM0o2dlkxdlRRTFlITWNVOUM4T2Q0N1dLOENTekZybkRKN3RzR0RVY2JhRDBkSnlsUE9sanZ6cU9mYlhpd0t6R1F2aG9YaFFXTWtUaTUrMjNiRGxLNGhRV05YQUxwL1M1bktMRWUzcVdHd0xlZHNjS3kvVnNyRVZwNnRYd0RydDRkSEJabDViQ1kwZUxDK1ZFY1JPZU5KWmw4dG9tSDBvSE9BbUphbjZndUlDM1BqejJZUEFLeXAxR2Y3T0VldlI2M0pCbTlhNzJvSTdMYWhDTlFvamRvU0ZhbmI3djhRcDZ0QWNUeVpwNEQyMU1kWGJHaUI4TGt0SzdvWW5XcnFTSml0STFYaFYybTNMYkVaeFZ6enQ2OWFPbFlnSUxqenZZaEdRY0lNYTAwYk8ybWFZRyszVzVMeXIvakF0N0RYNnRzc2tRWVJrOG9WTjZqbmZlRk1zVmdOdUIyOWVweGdPRDRyalVaWUx3M3orSWpxYjcxNVIxdUdjOHNkZGVIR1Njc1Z2QUdYVDc3eGlsaEZtU2NYQVBwZERsVHNmUm5oS1NYNERGOVMyZEdRUC9EM2FSNVVaZkNtdE1zQ3BOU2UwNis0TDUyTVlPMitrT1lXcDBSUGJnUkdibjZJYTNIZlozKzBlUlZiQk9sY2Mza1dIWHlXU2RWcVlDWi9oSW5YUm8zZ2ZuQ0IwaGUxNEVrVEdpL2dzd2JnS1ZremFZSmxMRERrcEhzTHFscWEvVlhkSzZrLytzeTNLdHF5SGt4Wi84TUFjRTByamNhMm05N3ZVNFE4Y2MwNm9XQWEzdyIsIm1hYyI6IjFhNzExNGJjYzNiMTY3ZDM5NmRmZDUwODI2ODA3OTgxZGEwZWE0ZTkyYzYzNDdhZjRlMzU3NTliNTlkZWRiMDgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+