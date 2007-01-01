Пятеро жителей Людиново получили медали «Отец солдата»

В Людиново пятеро местных жителей удостоились особой награды — медали «Отец солдата». Их сыновья участвовали в специальной военной операции.

Глава администрации Людиновского округа Геннадий Ананьев вручил награды и поблагодарил родителей за их вклад. По его словам, эти медали — не просто знак отличия, а символ стойкости, памяти и уважения к семьям, которые столкнулись с испытаниями.

В местном музее обновили фотовыставку «Семья героя». К экспозиции добавили ещё 12 портретов семей участников спецоперации.