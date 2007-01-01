Обнинск
В Калужской области стало меньше опасных болезней у сельскохозяйственных животных
Общество

В Калужской области стало меньше опасных болезней у сельскохозяйственных животных

Дмитрий Ивьев
20.02, 09:42
0 194
В 2025 году в Калужской области улучшилась ситуация с заболеваемостью скота и птицы. Об этом рассказал председатель регионального комитета ветеринарии Евгений Водолазов на коллегии Минсельхоза.

Одно из главных условий для развития сельского хозяйства — здоровые животные. Поэтому в регионе усилили профилактику: ветеринарных услуг оказали на 2% больше, чем годом ранее. Большое внимание уделили разъяснительной работе. Например, чтобы остановить бруцеллёз, в СМИ объясняли, почему важно прививать домашних животных и нельзя продавать мясо или молоко без уведомления ветслужбы.

В 2025 году в области не зарегистрировали ни одного случая птичьего гриппа, африканской чумы свиней, туберкулёза животных, ящура, листериоза или оспы овец и коз.

Также впервые госветслужба участвовала в программе комплексного развития сёл. Благодаря этому Хвастовичская ветстанция получила почти 26 миллионов рублей — почти все из федерального бюджета. На эти деньги отремонтировали здание, привели в порядок территорию и купили спецтехнику. Теперь у специалистов есть мобильный ветеринарный пункт с оборудованием для диагностики и выездной помощи.

Ещё 7,2 миллиона рублей из областного бюджета пошли на укрепление материальной базы: для Сухиничской станции купили аппарат УЗИ, а в Боровске завершили строительство нового корпуса станции по борьбе с болезнями животных.

