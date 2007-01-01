Обнинск
Ритм стали и мужество: как калужский завод АГР Холдинга встречает 23 февраля

21.02, 12:00
     На просторах индустриального ландшафта Калужской области уверенно набирает обороты автомобильный завод АГР Холдинга. Сегодня предприятие находится на этапе активного роста и развития производства. Выйдя на впечатляющие объемы выпускаемой продукции, завод подтверждает свой статус одного из ключевых игроков отрасли.

Однако за сухими цифрами статистики и гулом конвейеров стоят живые люди. И в преддверии Дня защитника Отечества мы обращаем свой взор к тем, чьи золотые руки и несгибаемая воля куют производственную мощь региона. Наши герои, наши мужчины — именно их преданность делу и профессионализм стали тем фундаментом, на котором строится сегодняшний успех предприятия. Говорят, характер мужчины проверяется в деле. На нашем заводе сосредоточены настоящие мастера своего дела, чьи компетенции распределились по цехам в полном соответствии с их личностными качествами. 

Самые суровые и выносливые, словно былинные богатыри, трудятся на участке сварки. Сварочные клещи в их руках — это не просто инструмент, а продолжение твердой воли, соединяющей металл в монолитные конструкции будущих автомобилей.

В сборочном цехе царит иная атмосфера: здесь сосредоточены сотрудники с выдающейся ответственностью и креативным мышлением. Именно им приходится ежедневно решать нестандартные задачи, превращая набор комплектующих в сложный, готовый к эксплуатации организм.

Лакокрасочный цех — истинное сердце завода, где маляр вкладывает душу в филигранную отделку. Здесь работают специалисты с уникальным типом восприятия, ведь качество покрытия требует не только идеального глазомера, но и художественного чутья.

На этапе контроля качества несут вахту самые внимательные стражи репутации бренда — мужчины, чья принципиальность не позволяет ни одной погрешности покинуть стены завода.

Отдел логистики объединяет многозадачных профессионалов. Эти люди обеспечивают бесперебойную связь между всеми подразделениями, выступая надежным тылом и кровеносной системой предприятия, гарантирующей, что ритмичная работа цехов никогда не прервется. 

В этот знаменательный день мы спешим поздравить наших коллег, мужчин АГР Холдинга, с праздником мужества, чести и доблести — с 23 февраля! Ваш вклад в общее дело неоценим, а ваша стойкость служит примером для подрастающего поколения. Пусть удача сопутствует всем начинаниям, а дома всегда ждет надежный и уютный тыл.

 

Завод АГР Холдинга в Калуге — это территория возможностей для настоящих профессионалов. Мы приглашаем новых сотрудников пополнить дружную семью завода. Если вы готовы стать частью большой команды, если вы ищете стабильность и достойные условия труда — присоединяйтесь к нам! Вместе мы продолжим писать историю российского автопрома.

По вопросам трудоустройства можно обращаться по телефонам:

8 (4842) 77-47-47 и 8 (920) 099 11 11. 

Информация о текущих вакансиях доступна на официальном сайте:

https://agr-vacancy.ru/#cities

Реклама. ООО «АГК». ИНН 4000013977. erid: 2VfnxxYKaED
