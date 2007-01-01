Обнинск
Общество

В Калуге просят о помощи для расширения медвежьего вольера

Дмитрий Ивьев
20.02, 12:12
В пятницу, 20 февраля, центр реабилитации диких животных «Феникс» сообщил о поиске какого-либо предприятия-партнёра, которое могло бы помочь расширить и укрепить вольер для медведицы Маши.

В «Фениксе» отмечают, что цена вопроса – гораздо больше, чем 100 тысяч рублей. Поэтому сбором среди обычных калужан не обойдёшься.

Нынешний вольер, возведенный семь лет назад, собираются сделать больше.

Сама медведица сейчас находится в спячке, хотя несколько раз зимой уже вставала, чтобы перекусить.

