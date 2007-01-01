Обнинск
В Калужской области защитили права двух детей погибшего участника СВО
Общество

В Калужской области защитили права двух детей погибшего участника СВО

Евгения Родионова
20.02, 12:06
В пятницу, 20 февраля, прокуратура Спас-Деменского района сообщила о проведении проверки по обращению местной жительницы в интересах её малолетних детей.

По данным ведомства, отце двухлетней и трёхлетней дочерей погиб в мае 2024 года при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции.

— Брак между погибшим и матерью несовершеннолетних детей не был зарегистрирован. Заявительница не имела возможности получить социальную поддержку в интересах детей, - уточнили в прокуратуре.

Прокуратура обратилась в суд с заявлением об установлении отцовства военнослужащего.

Суд установил отцовство.

Прокуратура взяла на контроль предоставление мер социальной поддержки детям погибшего участника специальной военной операции.

