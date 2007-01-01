Обнинск
В Тарусе суд вернул землю государству, полученную бизнесменом обманным путём

Евгения Родионова
20.02, 11:52
В пятницу, 20 февраля, прокуратура Тарусского района сообщила о вынесении решения о возвращении в муниципальную собственность земельного участка общей площадью более 35 гектар.

По данным ведомства, мужчина получил государственные земли обманным путём.

— В марте 2024 года генеральный директор организации незаконно зарегистрировал на себя эти земли сельскохозяйственного назначения в Тарусском районе стоимостью 60 миллионов. У него не было никаких документов, дающих право на владение участком, однако ему удалось ввести в заблуждение сотрудников Росреестра, которые и оформили сделку, - пояснили в прокуратуре.

Суд вернул земельный участок в муниципальную собственность.

