В Калуге прошёл второй по мощности зимний снегопад
Новость дня Общество

В Калуге прошёл второй по мощности зимний снегопад

Дмитрий Ивьев
20.02, 10:58
В четверг, 19 февраля, в городе выпало 17 мм осадков – половина месячной нормы.

- Но это не самый мощный снегопад зимы. Еще больше снега в Калуге выпало 9 января – 20 мм, - рассказала известный метеоролог Татьяна Инкина. - Утром 20 февраля высота снежного покрова в Калуге – 67 см. Прибавка за сутки составила 3 см. Посочувствуем тулякам. Там с небес снега рухнуло в 2 раза больше, чем у нас!

На следующей неделе в Калужской области возможны новые снегопады.

